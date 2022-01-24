Üye Girişi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı

24.01.2022 21:20

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı

Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan:

"Hastanemizde birçok ileri düzey işlemi yapabiliyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltılan hasta, şifa buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde safra yolu tıkanıklığı şikayetiyle başvuran hastaya uygulanan endoskopik ultrason yöntemi ile bir ilk gerçekleştirildi. Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan'ın yaptığı uygulama ile midesi delinerek karaciğere, ardından da safra yollarına ulaşılan hastanın safra yolu ameliyatsız bir şekilde boşaltıldı. Uygulama hakkında bilgiler veren Doğan, "Biz burada birçok ileri düzey işlemi yapabilmekteyiz. Tabi ki tıpta ki olan gelişmeler ile işlemin sonu belli değil. Her gün yeni teknikleri çıkıyor. Bizim yaptığımız işlem, safra yollarındaki tümörün tedavisinde kullanılan ve stent ile yapılan bir işlem. Hastalarımız cerrahi olarak tedavi edilecek durumdalarsa cerrahlarımıza veriyoruz. Ancak cerrahi olarak hasta ameliyat edilemiyorsa safranın bir şekilde akması lazım. Çünkü hastalar çok ciddi bir düzeyde sarılıkla geliyorlar. Bu tıkanıklığı açmak için normalde vücut dışında olan ve iğne ile girilen, torbaya biriken safra akımı mevcutken, biz mideyi delerek sonrasında karaciğere geçiyoruz. Ardından da safra yollarına ulaşarak, aradaki bağlantıyı stent sağladık. Bu stent yerleştirirken ki görüntülemem yöntemimiz de endoskopik ultrason cihazıylaydı. Bu gerçekleştirdiğimiz mide ile karaciğer arasındaki bağlantıyı stentle kurma işleminde hem normal endoskop hem x-ray cihazı hem de endoskopik ultrason cihazı olmak üzere 3 tane görüntüyü aynı anda bir arada çalıştırarak ekip halinde yaptığımız bir işlem" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Safra akması dışarıya bir torba gibi olurken, şimdi yaptığımız işlemle her şey içeriden oluyor. Yani bir ucu midede bir ucu safra yolunda bir stent şekilde oluyor. Bu tür hastalar zaten maalesef çok uzun bir ömür beklemediğimiz, ameliyat şansı olmayan hastalar. Biz istiyoruz ki hastaların sarılığı olmasın. Bunu da bu işlem ile başarmış oluyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bu işlemimizde başarılı olabilirsek, dışarıdan sürekli safranın aktığı bir torba ile dolaşmak yerine hastanın stent yoluyla midesine safranın akması hastaya oldukça büyük bir konfor sağlıyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı - Son Dakika


İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi         
21:22
Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
17:10
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:22 İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi
21:12 Son Dakika: Bakan Dönmez'den "İran doğal gazı borç yüzünden kesti" iddialarına yanıt geldi
21:03 İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yaptı
21:01 Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı
20:53 Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu!
20:37 Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
20:37 Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır
20:34 TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı
20:28 Kocaeli'de belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı
20:24 Son Dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 21:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement