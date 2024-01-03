Kayseri Şehir Hastanesi'nde kent nüfusunun 2.5 katı hasta tedavi edildi

KAYSERİ - Nüfusu 1 milyon 452 bin 735 olan kentte bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 kişi şifa buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği ve 2028 yılında açtığı Kayseri Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık kuruluşu haline geldi. Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlara hitap eden Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2023 yılı içerisinde 3 milyon 463 bin 150 tedavi edildi. 99 bin 546 hastanın yatarak tedavi edildiği hastanede, yıl içerisinde 94 bin 800 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanenin bahçesine inen helikopter ambulansla getirilen 155 hastaya da hizmet verilirken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 8 bin 218 depremzede de tedavi edildi. Ayrıca, hastanede açılan gebe okulundaki bin 136 anne adayına eğitim verilirken, bin 58 hastaya da hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.

26 kemik iliği naklinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2 bin 80 hastada robotik yürümede tedavi edildi.