Kaza Geçiren Kız Çocuğu Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika
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Kaza Geçiren Kız Çocuğu Helikopterle Sevk Edildi

Kaza Geçiren Kız Çocuğu Helikopterle Sevk Edildi
21.07.2026 18:17
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Tokat'ta kafa travması yaşayan 14 yaşındaki kız, Ankara'ya helikopterle sevk edildi.

Tokat'ta geçirdiği kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki kız çocuğu, ileri düzey yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulması üzerine Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve takibi sürdürülen 14 yaşındaki M.M. için sağlık durumunun ileri düzey yoğun bakım desteği gerektirmesi üzerine sevk kararı alındı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans devreye alındı. Hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne güvenli şekilde nakledildi. Sevk işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı öğrenildi - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kaza Geçiren Kız Çocuğu Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika

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