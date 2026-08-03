Kazadan Sonra Kafatası Kemiği Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazadan Sonra Kafatası Kemiği Nakli

Kazadan Sonra Kafatası Kemiği Nakli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da trafik kazası sonrası çıkarılan kafatası kemiği, 8 ay sonra hastaya nakledildi.

Manisa'da trafik kazası sonrası kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılan hastaya, 8 ay karnında muhafaza edilen kemik yeniden nakledildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Iraz Yavaş, geçen ekim ayında geçirdiği trafik kazasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavaş'ın beyninin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan kanama tespit eden doktorlar, beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümünü çıkarıp karın duvarında, cilt altında geçici olarak muhafaza etme kararı aldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi üzerine kafatası kemiği 8 ay süreyle saklandığı karın boşluğundan alınıp yerine nakledildi.

Yavaş, yapılan 2 aşamalı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Iraz Yavaş, gazetecilere sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girdiğini aktaran Yavaş, "Kafatası kemiğimi karın bölgeme koymuşlar. 8 ay sonra da tekrar başıma yerleştirdiler. Sağlığıma kavuştum. Dr. Ahmet Sancar Topal ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah beni evlatlarıma bağışladı." dedi.

Ameliyatları gerçekleştiren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sancar Topal da Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Ağır kafa travmalarında kafatasının bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasının hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirten Topal, "Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hastane, Trafik, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kazadan Sonra Kafatası Kemiği Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
Düğün dönüşü kabus oldu Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor Düğün dönüşü kabus oldu! Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor

12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:02:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kazadan Sonra Kafatası Kemiği Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.