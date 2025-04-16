Kelebek hastası Ledesa'nın hayatı Eskişehir'de değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kelebek hastası Ledesa'nın hayatı Eskişehir'de değişti

Amerikalı Ledesa, Eskişehir'de 1 sahatte yapılan ameliyatla parmaklarını kullanmaya başladı.

16.04.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı Ledesa'nın parmakları, evinden 9 bin 930 kilometre ötedeki Eskişehir'de açıldı

Ülkesinde 20 yıldır 'zor' denilen ameliyat Eskişehir'de 1 saatte yapıldı, Amerikalı küçük kızın hayatı değişti

20 yaşındaki Ledesa Arias:

"Maalesef ülkemde bu tür bir el ameliyatı yapmak çok zor"

"Bu ameliyat kesinlikle hayatımı değiştirdi"

ESKİŞEHİR - Amerika'da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olduğu için ellerini kısıtlı kullanan 20 yaşındaki Ledesa Arias, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla parmaklarını kullanabilecek.

Amerika'nın Washington eyaletinde yaşayan Seattle şehrinde yaşayan halk arasında 'Kelebek' hastalığı olarak bilinen Epidermolizis bülloza rahatsızlığına doğuştan sahip lise öğrencisi 20 yaşındaki Ledesa Arias iki elini de kullanmıyordu. Ülkesinde hastalığının tedavisini arayan Ledesa Arias, elle tutulur bir sonuç alamadı. Ledesa Arias ve 43 yaşındaki annesi Ledesa Natali tedavi için araştırmalara başladı. Araştırmaları sonucunda Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır vesilesiyle 1 yıldır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul'u keşfetti. Bavulunu toplayıp, Eskişehir'e hareket etti.

Amerikalı hastanın parmakları Eskişehir'de açıldı

Burada muayeneleri yapılan Ledesa Arias'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 25 kelebek hastasını ameliyatla iyileştiren Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul ve ekibinin yaptığı 1 saatlik operasyon sayesinde lise öğrencisinin iki elinin parmakları da açıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Ledesa Arias, yakın zamanda ellerini kullanacak.

"Amerikalı hastanın 10 parmağını da açtık"

Amerikalı hasta için konuşan ve ünü yurtdışına kadar yayılan Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul, "Ariana isimli Amerikalı bir hastamız. Onlar kendisi Amerika'dan sosyal medya aracılığıyla, Instagram aracılığıyla Türkiye'deki derneklere ulaşıyorlar. ve kızının ellerinin açılması için dernekten yardım talep ediyorlar. Dernek de bu ameliyatı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, bizim plastik cerrahi kliniğinde yapıldığını öğrenip hastayı bize yönlendiriyorlar. Ardından hasta Amerika'dan Eskişehir'e geliyor. Her iki elinin kapalı olan parmaklarını biz değerlendirdik ve tüm parmaklarını açabileceğimizi söyledik. Ardından tüm tahlil ve tetkiklerini yaptıktan sonra hastayı biz ameliyata aldık. Ameliyatla hastanın 10 parmağını da açtık. Hasta yaklaşık iki ay sonra on parmağıyla rahat bir şekilde yemeğini yiyebilecek, elbiselerini giyebilecek, kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek hale gelecektir" dedi.

"Bu ameliyat kesinlikle hayatımı değiştirdi"

Ellerini kullanabileceği için çok mutlu olan 20 yaşındaki Ledesa Arias, "Bu ameliyat kesinlikle hayatımı değiştirdi, çünkü sağlık durumum nedeniyle yıllar içinde ellerim dağılmıştı ve maalesef ülkemde bu tür bir el ameliyatı yapmak çok zor. Şans eseri, buradaki doktoru bulduk ve ameliyatı gerçekleştirdi. Artık sanırım gelecekte eskiden yapamadığım şeyleri gerçekten yapabileceğim" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Ledesa Arias'ın annesi 43 yaşındaki annesi Ledesa Natali, "Karmaşık duygular içindeyim çünkü bilirsiniz, buraya gelip hemen bir çözüm bulabileceğimizi beklemiyorduk. Dr. Kadir'i bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Ona Instagram'dan mesaj attığımda bana cevap verdiğini ve bana bu teklifi sunduğunu hatırlıyorum. Bana, 'Kızınızın ellerinin fotoğraflarını gönderin' dedi. Kontrol etti ve 'Evet, bunu yapabilirim' dedi. ve yaptı. Gerçekten, gerçekten çok mutluyum çünkü kızımın hayatı değişecek. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası, Eskişehir, Ameliyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kelebek hastası Ledesa'nın hayatı Eskişehir'de değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:38:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kelebek hastası Ledesa'nın hayatı Eskişehir'de değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement