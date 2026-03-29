Kemer\'de Onkoloji Kongresi

29.03.2026 12:55
Antalya'nın Kemer ilçesinde genç onkologlar ve uluslararası konuşmacılarla onkoloji kongresi düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi", genç onkologları, deneyimli bilim insanlarını ve uluslararası konuşmacıları ağırladı.

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneğince organize edilen kongreye, genç hekimler aktif katılım sağladı. Bilimsel oturumların yanı sıra kongrede hukuk alanında da sunumlar gerçekleştirildi.

Hukuk oturumunda hekimlerin ve hastaların sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Hekimlerin hatalı tıbbi uygulama davaları, bilirkişi süreçleri ve ilaç geri ödeme mekanizmaları konuları tartışıldı, çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kongrede yer alan yabancı konuşmacılar ise uluslararası deneyimlerini paylaştı. Bu kapsamda uluslararası işbirliklerinin önemi vurgulanırken, Türk onkolojisinin global ölçekte daha güçlü konuma ulaşması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine, organizasyonun genç onkologların gelişimi açısından önemli boşluğu doldurduğunu belirtti.

Genç hekimlerin, kongrede yalnızca dinleyici değil, aynı zamanda aktif sunum yapan ve bilimsel tartışmalara yön veren konumda yer almalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, genç onkologların güncel gelişmelere hakimiyetinin, Türkiye'de onkolojinin geleceği adına umut verici olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Kongre, hem bilimsel içerik hem de mesleki dayanışma açısından son derece verimli geçti. Genç onkologların gösterdiği performans gelecek adına büyük umut veriyor. Kongremiz, bilim, hukuk ve uluslararası işbirliğini aynı platformda buluşturarak katılımcılara kapsamlı bir perspektif sundu." diye konuştu.

Kaynak: AA

