Kıbrıs Gazisi Yumrukçu Yarı Baygın Halde Bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Kıbrıs Gazisi Yumrukçu Yarı Baygın Halde Bulundu

Kıbrıs Gazisi Yumrukçu Yarı Baygın Halde Bulundu

Avcılar'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zeynel Yumrukçu'dan haber alınamayınca ekipler seferber oldu. Yumrukçu, yatağında yarı baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

22.08.2024 09:29
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AVCILAR'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zeynel Yumrukçu'dan haber alınamayınca ekipler seferber oldu. Yatağında yarı baygın halde bulunan Yumrukçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burçin Yumrukçu, kanser tedavisi gören babasını hastaneye götürmek için Denizköşkler Mahallesi'ndeki evine gitti. Erişir Sokak'ta ikinci katta bulunan dairenin kapısı açılmadı. Babasına telefonla da ulaşamayan Yumrukçu, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Dairenin kapısı ise, çilingir yardımıyla açıldı. Yaşlı adam yatağında yarı baygın halde bulundu. Yumrukçu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kıbrıs Gazisi Yumrukçu Yarı Baygın Halde Bulundu - Son Dakika

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