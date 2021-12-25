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Kırşehir'de 11 ayda 158 bin 474 kişiye PCR testi uygulandı - Son Dakika

Kırşehir'de 11 ayda 158 bin 474 kişiye PCR testi uygulandı

25.12.2021 14:45
Kırşehir'de 11 ayda 158 bin 474 kişiye PCR testi uygulandı

Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, il genelinde 11 ayda 158 bin 474 PCR testi uygulandığını bildirdi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, il genelinde 11 ayda 158 bin 474 PCR testi uygulandığını bildirdi.

Bulut, yazılı açıklamasında, 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında Kırşehir'deki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde sağlık tesislerinde tam kapasite ile çalışıldığını vurgulayan Bulut, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve hasta memnuniyetini artırmak için gayret gösterdiklerini ifade eti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 748 bin 223 hastanın muayene edildiğini aktaran Bulut, "Ayrıca 20 bin 886 hastaya yatış verilmiştir. 5 bin 332 hastaya günübirlik tedavi uygulanmıştır. 13 bin 362 değişik branşlarda ameliyat, 2 bin 862 doğum gerçekleşmiştir. Radyoloji bölümümüzde ise 133 bin 962 röntgen, 66 bin 746 tomografi, 35 bin 590 MR, 33 bin 211 ultrason, 2 bin 417 mamografi, 2 bin 648 kemik dansitometri çekimi yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, aynı tarihler arasında Mucur Devlet Hastanesi'nde 14 bin 451, Kaman Devlet Hastanesi'nde 147 bin 901, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 104 bin 681 hasta muayene edildiğini kaydetti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 bin 773 hastanın günübirlik, 337 hastanın ise yatarak tedavi olduğunu aktaran Bulut, il ve ilçelerde 11 ayda toplam 158 bin 474 PCR testi uygulandığını belirtti.

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Ali Bulut, PCR Testi, Kırşehir, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kırşehir'de 11 ayda 158 bin 474 kişiye PCR testi uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de 11 ayda 158 bin 474 kişiye PCR testi uygulandı - Son Dakika
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