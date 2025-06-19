Kırşehir\'de Hayvan Pazarı Kapatıldı

KIRŞEHİR'de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Borsamıza ait canlı hayvan pazarı, ilimizde görülen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Resmi sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapılmadıkça haber ve söylentilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. Kararın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındığı ve geçici olduğu, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.