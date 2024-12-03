Kış Aylarında KOAH Riskine Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kış Aylarında KOAH Riskine Dikkat!

Kış Aylarında KOAH Riskine Dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suna Kavurgacı, kış aylarında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) riskinin arttığını ve sigara içmenin en önemli faktör olduğunu vurguladı. Dünyada her 10 kişiden 1'inin KOAH hastası olduğu belirtiliyor.

03.12.2024 12:34  Güncelleme: 12:40
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suna Kavurgacı, kış ayları ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) tetiklendiğini söyleyerek, "Dünyada yaklaşık 10 kişiden 1'i KOAH. Ülkemizde ise tanı almış hasta oranı yaklaşık yüzde 9; ama maalesef biliniyor ki şu an tanı almayan hala yüzde 60 ila 85 oranında hasta bulunmakta" dedi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suna Kavurgacı, KOAH'ın nefes darlığı, öksürük, balgam gibi solunumsal yakınmalarla ortaya çıkan, uzun süreli devam eden, genellikle ilerleyici ve kalıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kavurgacı, "KOAH gelişmesi açısından en önemli risk faktörü; sigara kullanımı. Yoğun şehirleşme nedeniyle artan hava kirliliği, iç ve dış ortamda odun, tezek gibi fosil yakıtların dumanına maruz kalma en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Nihayetinde KOAH, kronik bir hastalık ve bu kronik hastalık vücudun mikroplarla savaşmasına neden olan bağışıklık sistemini bozuyor. Kışın artan soğukla beraber kapalı ortamların etkisiyle mikropların yayılma oranı artıyor. KOAH'lı hastaların da bağışıklık sistemi bozuk olduğu için maalesef mikroplarla yeterince vücut savaşamayacağından hastalıklar daha sık görülüyor" dedi.

'TEDAVİDE EN ÖNEMLİSİ SİGARAYI BIRAKMAK'

Doç. Dr. Kavurgacı, KOAH'ın kronik ve ölümcül bir hastalık olduğunu ve beraberinde getirdiği bazı hastalıkların olduğunu belirterek, "Bunların en başında ciddi kilo kaybı, kas erimesi, kemik erimesi, depresyon, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, guatr gibi maalesef sistemik hastalıklar geliyor. KOAH hastalığında tanı koyduktan sonra tedavi için öncelikle hastalığı şiddetine göre evrelemek gerekiyor. Evrelere göre de solunum yoluyla alınan ve nefes açıcı tedaviler kullanılıyor. Bunlar kısa etkili ve uzun etkili olmak üzere hastanın kliniğine göre karar veriliyor. KOAH hastalığında da dikkat edilmesi gereken; tedavinin başında gelen en önemli faktör, sigaranın bırakılması, hastaların her yıl grip aşısı ve uygun zamanlarda zatürre aşılarını yaptırmaları, özellikle düzenli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, ilaçlarını düzgün teknik ve düzenli kullanmaları oldukça önemli. Dünyada yaklaşık 10 kişiden 1'i KOAH. Ülkemizde ise tanı almış hasta oranı yaklaşık yüzde 9; ama maalesef biliniyor ki şu an tanı almayan hala yüzde 60 ila 85 oranında hasta bulunmakta" diye konuştu.

KADINLARDA DA ARTTI

Doç. Dr. Kavurgacı, hastalığın daha çok 40 yaş üstü erkeklerde beklenen bir hastalık olduğunu söyledi. Ancak artık kadınlarda da sigara içme oranının artması nedeniyle görülme oranının giderek arttığını belirten Doç. Dr. Kavurgacı, soğuk havalarda KOAH hastalarının mikroplara karşı, sıcak-soğuk değişimlerine karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmalarını istedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Aylarında KOAH Riskine Dikkat! - Son Dakika

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