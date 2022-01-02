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Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor - Son Dakika

Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor

02.01.2022 10:10

Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Alagöz, kış hastalıklarından en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor

BURSA - Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Alagöz, kış hastalıklarından en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Kış aylarında, çocuklarda daha çok grip, nezle, boğaz ağrısı, boğaz enfeksiyonu, sinüzit, solunum yolları enfeksiyonunun yanı sıra bunların ilerleyici boyutları olan bronşit ve zatürrenin de sık görüldüğüne dikkat çektiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Alagöz, bu hastalıkların sebepleri hakkında şunları söyledi:

"Havaların soğuması, hava kirliliğinin artması, kapalı mekanda bir arada olma süresinin uzaması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlıklarının çok kısa sürede bulaşmasına sebep oluyor. Kış hastalıklarında en çok etkilenen çocuklardır. Kışın, vücut direncimizin düşük olması sebebiyle bunları görüyoruz. Çünkü sıcak havalara göre soğuk havalarda fiziksel stres artıyor. Soğuğa bağlı olarak cilt kuruluğu artıyor. Burun ve boğaz mukozalarımızın kuruluğu artınca da bağışıklık sistemimiz düşüyor. Beslenmemiz daha ağırlaşması, hareket azlığı, sağlıksız beslenme kış hastalıklarına daha fazla yakalanmamıza sebep oluyor."

"Bu kurallara dikkat edilmeli!"

Bunların en büyük sebeplerinden birinin okula yeni başlayan çocukların enfeksiyona açık olması olarak sıralandığını belirten Alagöz, "Bu hastalıklara engel olmak için kapalı mekanlarda geçirdiğimiz zamanı azaltmak, sık el yıkamak, meyve ve sebze, balık tüketimini artırmak gerekir. Ayrıca çocuklarımızın bulunduğu ortamda sigara içmemeli, zamanında aşı yapılmalı, kirli kapalı soğuk ortamda uzun süre kalmamalı ve kronik bir hastalığı var ise doktor kontrolüne düzenli olarak devam edilmeli" diye konuştu.

Çok sık görülen solunum yolu virüslerinin ardından hasta hırıltılı öksürük ve balgamlı öksürük şikayeti olduğunu ifade eden Dr. Alagöz, "Risk faktörleri özellikle, toz, polen, hava kirliliği, bağışıklığın iyi olmaması, reflü, sigara gibi olaylar tetikleyebiliyor. Tedavi olarak bu çocuklarımız da öncelikle akciğerlerin havalanmasını artırıcı, çocuğun yeterli oksijenlenmesini sağlayıcı, bronşları açıcı tedavilerle başlıyoruz. Bol sıvı tüketimi, uygun nemlendiricilerden faydalanmamız gerekiyor. Düzenli, sıkı takip olması gerekiyor. Eğer bakteriyel enfeksiyon düşünüyorsak antibiyotik ekleyebiliyoruz. Ama mümkün mertebe hava yolu açıklığının sağlanabilmesi için burun tıkanıklığının giderilmesi gerekiyor. Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemeli. İçtikten sonra ise ellerimizi yıkar ve üzerimizdeki kıyafetleri değiştirirsek çocuğumuza en az zararı vermiş oluruz. Evde ve kapalı ortamda ideal nem oranı yüzde 50'dir. Bursa'nın nem oranı yüzde 57'dir. Buna bağlı olarak gereksiz nemlendirici de kullanmayalım. Çocuğumuzda hastalık belirtileri var ise mutlaka doktora başvuralım. Bazı virüs belirtileri birbirine karıştırılabiliyor bir uzman tarafından kontrol edilmesi en doğrusu olacaktır" dedi.

"Çocuklara hijyen eğitimi vermeliyiz"

Çocuklarda Covid-19'un da görüldüğünü belirten Dr. Alagöz, "Covid-19 olan çocuklar, hem diğer çocuklara hem de erişkin ve yaşlı bireylere bu enfeksiyonu bulaştırabilirler. Damlacık yoluyla bulaşan bu enfeksiyonun yayılımını önlemek için hijyen kurallarına dikkat edilmesini sağlamak, çocuklara bu konuda eğitim vermektir. Covid-19 bulaşmış çocuklar hastalığı nispeten daha kolay atlattığı için ilaç tedavisine gerek duyulmuyor. Ancak hastalık boyunca çocuğun çevresindekilere bulaştırmasını engellemek için diğer çocuklardan ve aile bireylerinden izole tutulması da gerekiyor. Altta yatan hastalığı olan çocukların Covid -19 enfeksiyonunu ağır geçirebileceği unutulmamalıdır. Kronik hastalığı olan çocuklar bu dönemde düzenli kullandıkları ilaçları aksatmamalıdır" şeklinde uyardı.

Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor
Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor
Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor

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Koronavirüs, Sigara, Bursa, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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