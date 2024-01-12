Kış Mevsiminde Hamilelikte Enfeksiyon Riski Artıyor

Kış mevsiminde hamilelik geçiren anne adaylarının enfeksiyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Op. Dr. Elif Alaç, "Soğuyan havalarla birlikte, gebelerin hasta olma riski yükselir. Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi zayıflar ve kış aylarında yaygın görülen viral enfeksiyonlar gebelerde komplike olarak pnömoni, bronşit gibi daha ağır seyirli enfeksiyonlara yol açar" diyerek, sağlıklı bir kış hamileliği için önerilerde bulundu.

Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Elif Alaç, kışın sık rastlanan soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için anne adaylarının alabileceği bazı önlemleri şöyle sıraladı:

"Kapalı ortamlarda damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların yayılımı artar. Bu yüzden gebelerin bulundukları ortamı günde en az 15 ila 20 dakika havalandırın.

"Elle teması sık olan gebeler özellikle ellerini sıkı sık yıkayarak bulaş ihtimalini azaltmalı.

"Hava almayı engelleyerek terlemeyi arttıran sentetik kıyafetler yerine pamuklu yünlü kıyafetler tercih edin, buzlu havalarda kaymayı engelleyen ayakkabılar giyin.

"AVM, okul, hastane ve toplu taşıma gibi kapalı ortamlara mümkün olmadıkça girmeyin. Eğer bu tarz kapalı ortamlarda bulunmanız gerekiyorsa maske kullanın.

"Gebelik döneminde sigara bırakılmış olsa dahi, pasif içicilik anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden kirli hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bu ortamlardan kaçının.

"Anne adayları için beslenmenin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kış aylarında D vitamini ve omega-3 desteği açısından zengin içeriği olan balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi besinler tüketin. Ayrıca C vitamini zengin olan turunçgiller, biber, brokoli, limon, kivi gidi gıdaları da öğünlerinize ekleyin.

"Düzenli yapılan egzersiz kas gücünü ve vücut direncinizi artırarak viral enfeksiyonlar açısından destekleyicidir. Yürüyüş, yüzme, yoga ve pilates vücut direncinizi yükseltir. Her gün düzenli bir şekilde 30 dakika yürüyün.

"Kış aylarında güneş ışınlarının eğiminden dolayı D vitamini sentezi yeterli olmayabilir. Özellikle güneşli günlerde 20 dakika güneşlenme D vitamini sentezi için faydalı."

ÜÇÜNCÜ AYDAN SONRA GRİP AŞISI YAPTIRABİLİRSİNİZ

Basit önlemlerin yanında grip aşısının hayati önem taşıdığını ve güvenli olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını aktaran Op. Dr. Alaç, "Grip aşısı cansız virüs aşısıdır ve gebeliğin ilk 3 ayından sonra 2. ve 3. trimester dediğimiz dönemde güvenle yapılabilir. Enfeksiyon yaygınlığının sık olduğu ayların hemen öncesinde (eylül-ekim) grip aşısı yapılarak hem gebe hem de bebek korunmuş olur" ifadelerini kullandı.