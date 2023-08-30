Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 30.08.2023 20:40

Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Özdemir, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Vali, Kaymakam Vekili ve Belediye Başkanı da ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kaymakamı Yusuf Özdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (63) evinde rahatsızlandı. Özdemir'in ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdemir, hayatını kaybetti.

Durumu haber alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer hastaneye gelerek, kaymakamın ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla ilçede düzenlenecek etkinlikleri iptal etti.

Yusuf Özdemir kimdir?

1970 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Yusuf Özdemir, Almanya'da başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tamamladı. Orta ve Lise eğitimini Samsun'da tamamlayan Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 1991 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında Yüksek Lisansını tamamladı. Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıydı. - KOCAELİ

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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