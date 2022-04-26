Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini esnetme kararı aldı - Son Dakika
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Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini esnetme kararı aldı

26.04.2022 08:04
Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini esnetme kararı aldı

Kolombiya'da, 1 Mayıs'tan itibaren aşı oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgelerde, kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğu azaltılacak.

Kolombiya'da, 1 Mayıs'tan itibaren aşı oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgelerde, kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğu azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz ile basına açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kovid-19 önlemlerine ilişkin konuştu.

Duque, aşıda çift dozun yüzde 70'e ulaşıldığı bölgelerde, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında zorunlu maske kullanımının kaldırılacağını bildirdi.

Ulusal Aşı Planı'nın iyi sonuçlar vermesi nedeniyle bu kararları aldıklarını belirten Duque, "Belediyeler, aşılamada bu adımları attığı ölçüde, tedbirler hafifletilecektir. Kolombiyalıların yüzde 83'ü en az bir doz aşılandı ve çift dozda ülkenin yüzde 70'e ulaşmasına birkaç gün kaldı." ifadesini kullandı.

Duque, ülkeyi ziyaret edecek yabancılar için çift doz aşı olmaları ya da 72 saatten uzun olmayacak şekilde negatif sonuç vermiş PCR testlerinin bulunmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Barlar, restoranlar, spor etkinlikleri, sinemalar, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve toplu organizasyonlarda giriş için aşı kartı zorunluluğunun kaldırılacağını hatırlatan Duque, vatandaşlara aşı çağırısını yineledi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 139 bin 780 kişi hayatını kaybetti, 6 milyon 91 bin 551 vaka tespit edildi.

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Kolombiya, 1 Mayıs, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini esnetme kararı aldı - Son Dakika


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