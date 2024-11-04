Konya'da İlk Yardım Eğitimi Fırsatı - Son Dakika
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Sağlık

Konya'da İlk Yardım Eğitimi Fırsatı

Konya\'da İlk Yardım Eğitimi Fırsatı

Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi, ilk yardım eğitmeni yetiştirmek üzere yeni eğitim programları başlatıyor.

04.11.2024 11:48
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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KİTEM), ilk yardım eğitmeni olmak isteyenlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Günlük hayatta karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı gerekli ilk yardım eğitimleri verilen KİTEM İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmaların kapasitesi genişletildi.

Bu kapsamda, 81 ilin dahil edildiği "İlk Yardım Eğitici Eğitimi" programına başvuru yapan katılımcılar, eğitmen olabilmek için bazı eğitimlere ve sınava tabi tutulacak.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilecek.

" Türkiye'de 53 ilde, yurt dışında 13 ülkede ilk yardım eğitimi verdik"

KİTEM İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Celalettin Sızır, AA muhabirine, 2016'da kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin, "İyi bir itfaiyeci, iyi bir ilk yardımcı olmalı" anlayışıyla hizmet verdiğini söyledi.

Toplumun zarar riskini en aza indirmek, afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturmak, kişilerin hayatını koruma ve kurtarmada yeterli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini anlatan Sızır, "İlk Yardım Eğitim Merkezimizin statüsünde yaptığımız değişiklikle İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi çalışmalarımızı tamamladık. Artık sadece ilk yardımcı değil, ülkemizin gelişimine destek veren, değerli ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Sızır, merkezle ülkeye katkı sağlayacak yetkin eğitmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Başvurular, Konya Büyükşehir Belediye Belediyesinin internet adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak. Başvuruları kabul edilen katılımcılar, 40 saatlik eğitime tabi tutulacak. Devamında bağımsız kuruluş olan il sağlık müdürlükleri tarafından sınava tabi tutulup, başarılı olanlara İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi verilecek. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza attık. Türkiye'de 53 ilde, yurt dışında 13 ülkede ilk yardım eğitimi verdik."

"Etkili ilk yardımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

İtfaiye Eğitim Çavuşu Erdem Özteke de çalışmaların titizlikle devam ettiğine işaret ederek, "Bu eğitimlere ne kadar kişi vakıf olursa, ilk yardımla hayata tutundurabileceğimiz insan sayısı o kadar fazla olacaktır." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Osman Can Özdemir ise ilk yardım eğitimlerinin hem mesleki hem de kişisel olarak önemli, temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu bilgilerin sadece belli başlı meslekler için değil, herkes için gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İtfaiye, Eğitim, Sağlık, konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Konya'da İlk Yardım Eğitimi Fırsatı - Son Dakika

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