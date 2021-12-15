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Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı - Son Dakika

Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı

15.12.2021 10:33

Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı Korona virüsü yendi fakat yoğun bakımda 25 gün geçirdi.

Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı

SAMSUN - Korona virüsü yendi fakat yoğun bakımda 25 gün geçirdi. Hayat mücadelesini kazanmıştı ki tekerlekli sandalye ve oksijen tüpüne bağlı kaldı. Mücadeleye devam eden kadın uygulanan tedavi sonrası tekrar yürümeye başladı.

Samsun'da yaşayan 56 yaşındaki Saliha Kukur, Covid-19 enfeksiyonu geçirip 25 gün yoğun bakımda kalmasından sonra yürüyememeye başladı. Solunum yetmezliği, yürüyememe ve kas güçsüzlüğü görülen hasta oksijen tüpüne bağımlı halde tekerlekli sandalye ile hareket edebiliyordu. Tedavi için Medicana International Samsun Hastanesi'ne gelen Saliha Kukur pulmoner rehabilitasyon ve ozon tedavisiyle tüpten ayrıldı ve tekrar yürümeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan Saliha Kukur, "Ben Ağustos ayında Covid-19'a yakalandım. Bir hafta serviste kaldıktan sonra yoğun bakım başladı. 25 gün yoğun bakım süreci oldu. Kendim bilinçli olarak yoğun bakımdaydım. Sonra tekrar çıkışta bir 15 gün yine servis süreci oldu. Ardından eve geçtim. Eve geçince, biraz kendime gelmeye başlayınca göğüs hastalıklarına görünmemi söylemişlerdi. Buraya geldim. Göğüs hastalıklarındaki doktorla görüştüm. Hastalığın sürecini anlattım. Gereken tedaviyi söyledi. Cengizhan hocama yönlendirdi. Fizik tedaviyle başladık. Ozon tedavimiz devam etti. Şu süreçte kendi ihtiyacımı kendim görmeye başladım. O zamanlar daha böyle nefes alma zorluğu vardı. Konuşmamı da etkiliyordu. Buraya tüple geliyordum. Tüp hayatımdaydı. Evin içinde de vardı. Zamanla süreç geçince şu anda onu bıraktım. Fizik tedavideyken yürüme hareketlerinde, koşu bandında gerektiğinde kullanıyorum. Evde kullanmıyorum. Şu an çok şükür tüp hayatımda yok" dedi.

Uygulanan tedaviden bahseden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cengizhan Doğan, "Bize solunum yetmezliği, yürüyememe nedeniyle gelmişti. Hastamızın Ağustos'un ortasında Covid-19 enfeksiyonu sonrası yaklaşık 25 gün süren bir yoğun bakım süreci olmuş. Takibinde servise yatırılmış. 2 ay boyunca hastanede kalmıştı. Daha sonra Medicana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ne gelen hastamız, burada medikal tedavi düzenlendikten sonra, pulmoner rehabilitasyon, akciğer rehabilitasyonu açısından bize yönlendirildi. Biz hastamızı muayene ettik. Buraya geldiğinde hasta oksijen tüpüne bağımlı tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Yürümekte zorluk çekiyordu. Kas güçsüzlüğü vardı. Biz hastamızı pulmoner rehabilitasyon tedavisine aldık. Bu sırada kendisine yürüyüş bandı, alt üst ekstremite bisiklet, kollarına bacaklarına güçlendirme egzersizleri, elektrik stimülasyonu uyguladık. Bunun akabinde hastaya ozon tedavisine başladık. Hasta şu an 6 seans ozon tedavisi almış vaziyette. Şu an gördüğünüz üzere hastayı tüpten ayırdık. Günlük aktivitelerinde kimseye bağımlı değil. Tedavimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Hastaya uygulanan pulmoner rahabilitasyon tedavisinden bahseden Cengizhan Doğan, "Özellikle aerobik solunum egzersizleri, solunum kaslarını güçlendirme egzersizleri, kol ve bacaklarındaki kasları güçlendirme egzersizleri uyguladık kendisine ki vücudunun oksijen taşıma kapasitesi artsın. Daha rahat hareket etsin, nefes darlığı olmasın. Bunun yanından ayrıca kendisine bisiklet, yürüyüş bandı, egzersiz tedavisi uyguladık. Bunlarla ilgili de ek tedavi olarak da ozon tedavisinin son derece başarılı olduğunu düşünüyoruz. Hastanın bu gelişim sürecinden bizde hasta da memnunuz" şeklinde konuştu.

Korona virüsü sonrası bu tür durumlarla ne sıklıkla karşılaşıldığı sorusunu yanıtlayan Cengizhan Doğan, "Kovid sonrası hastalarımızın bir kısmında pulmoner yetmezliği, akciğer solunum yetmezliği sıkıntısı oluyor. Yaygın kas ağrıları meydana geliyor. Bu kovidin akciğerde bıraktığı sekerlerle alakalı, bu kovid sonrası akciğerin genişlemesinin azalıp, akciğerin kendi içinde fibrozis durumu oluşabiliyor. Biz bu hastaya da kovid sonrası interstisyel akciğer hastalığı tanısı koyduk. Bu süre zarfında hastamızın solunum kapasitesi azaldığı için hem oksijene bağımlı hale geliyor hem de güçsüzlüğü ortaya çıkıyor. Hasta günlük aktivitelerinde hem oksijen tüpüne hem de başkasının yardımına ihtiyaç duyuyor" bilgilerini verdi.

Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı
Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı
Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı
Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı

Rehabilitasyon, Koronavirüs, Bisiklet, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs sonrası yürüyemedi, tedaviyle tekrar ayağa kalktı - Son Dakika


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