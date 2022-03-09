Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması

09.03.2022 18:43

Aşı polikliniği (ARŞİV) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Aşı polikliniği (ARŞİV)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarındaki gerilemenin aşılamaya eğilimi azalttığını belirterek, eylül ve ekim aylarında gündeme gelebilecek yeni varyantlara karşı 3. doz aşılamanın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, günlük vaka sayılarında 110 bin seviyelerinde yaşanan pikin ardından düşüşün devam ettiğini belirtti.

Büyükşehirlere bakıldığında maske kullanımına özen gösterilen kentlerin vaka sayısını daha hızlı düşürdüğüne inandığını belirten Şener, son açıklanan haftalık verilerde İstanbul ve Ankara'da artış gözlenirken İzmir'in düşüşünü sürdürdüğüne işaret etti.

Bu kentler arasında aşılama oranlarında belirgin bir farklılık olmadığını aktaran Şener, şunları belirtti:

"3 büyükşehirde vaka sayılarındaki değişimi vatandaşların maske, mesafe ve el hijyeni gibi kurallara uyum farklarına bağlayabiliriz. İzmir'de çalıştığımız birimlerde, metroda, otobüslerde, restoran, kafe ve asansörlerde vatandaşların maske kullanımının daha sık ve yaygın olduğuna şahit oluyorum. Çeşitli toplantılar nedeniyle Ankara ve İstanbul'a da gitme durumumuz oluyor. Buralarda maske ile ilgili önlemlerin biraz gevşediğini görüyoruz."

Omicron'un etkisini yitireceği beklentisi

Azalan vaka sayılarıyla birlikte günlük ölüm sayılarında keskin düşüşler beklediğini aktaran Şener, nisan ayında Omicron varyantının etkisini yitireceğini düşündüğünü ifade etti.

Omicron'un BA.1 varyantının dışında BA.2 varyantının dünyada yaygın olduğunu, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı nezdinde herhangi bir bildirim olmadığını bildiren Şener, şöyle konuştu:

"'Yeni varyantlar var mı, bir sıçrama olacak mı ?' diye sorarsanız eylül ve ekim aylarına dikkat etmek lazım. Bu tarihlerde vaka ve ölüm sayılarında yeniden bir tırmanış görürsek bunu yeni çıkacak Kovid-19 alt tipleri ve yeni versiyonlara bağlayabiliriz. Yorum yapmak için erken. Bunlar gündeme gelmeden önce toplumun neredeyse tamamına yakınının 3. doz aşılamasını tamamlamış olmalıyız."

Aşılamanın oldukça yavaşladığını dile getiren Şener, "Vaka sayısı düştükçe aşılamaya karşı eğilim de azalıyor. Dünya genelinde devam eden ekonomik sıkıntılar ve savaş, salgını gündemden düşürdü. Hiç gevşemememiz lazım. Çünkü kazandığımızı zannettiğimiz an kaybetmeye çok yakın olabiliriz. Kovid-19 sürecinde bunu sık sık yaşadık." sözlerine yer verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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