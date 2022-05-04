Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1132 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 90 bin 301 testte 1132 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 90 bin 301 testte 1132 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 472, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 817 ve 3'üncü dozda 27 milyon 750 bin 980 olmak üzere 147 milyon 505 bin 412 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.