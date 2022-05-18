Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu

18.05.2022 23:07
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 563 testte 1443 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 563 testte 1443 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 834 bin 305, 2'nci dozda 53 milyon 55 bin 16 ve 3'üncü dozda 27 milyon 782 bin 534 olmak üzere 147 milyon 661 bin 34 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement