Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu

25.03.2022 20:09
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi. 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 768 bin 992, 2'nci dozda 52 milyon 956 bin 116 ve 3'üncü dozda 27 milyon 567 bin 966 olmak üzere 146 milyon 733 bin 931 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 894 oldu Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 894 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 161 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 161 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:15:41. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement