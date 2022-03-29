Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu

29.03.2022 20:29
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi. 63 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,34 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 776 bin 278, 2'nci dozda 52 milyon 968 bin 985 ve 3'üncü dozda 27 milyon 606 bin 20 olmak üzere 146 milyon 881 bin 913 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu - Son Dakika


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