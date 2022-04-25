Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 604 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 346 testte 2 bin 604 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 134 bin 346 testte 2 bin 604 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 813 bin 302, 2'nci dozda 53 milyon 27 bin 406 ve 3'üncü dozda 27 milyon 735 bin 204 olmak üzere 147 milyon 441 bin 608 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.