Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 614 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 333 bin 196 testte 24 bin 614 vaka tespit edildi. 115 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 333 bin 196 testte 24 bin 614 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 740 bin 810, 2'nci dozda 52 milyon 907 bin 403 ve 3'üncü dozda 27 milyon 420 bin 505 olmak üzere toplam 146 milyon 304 bin 93 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.