Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 21 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 211 bin 68 testte 9 bin 21 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 312 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 211 bin 68 testte 9 bin 21 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 312 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 785 bin 259, 2'nci dozda 52 milyon 984 bin 321 ve 3'üncü dozda 27 milyon 652 bin 880 olmak üzere 147 milyon 70 bin 173 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.