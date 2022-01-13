Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 311 milyon 250 bine, can kaybı 5 milyon 514 bine dayandı. Omicron varyantı ile salgın yeniden pik noktasına ulaşmışken Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

YENİ KEŞFEDİLEN GEN KORONAVİRÜSÜ AĞIR GEÇİRME RİSKİNİ İKİYE KATLIYOR

Çalışma sırasında Kovid-19'u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

GÜNAY ASYALILARIN YÜZDE 25'DEN FAZLASINDA BU GEN VAR

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

"VİRÜSÜ ANLAMAYA YAKINIZ"

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.