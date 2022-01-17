Kovid-19 vaka yoğunluğu hızla artan Karabük'te "aşı ve tedbir" çağrısı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasında bulunan Karabük'te, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, kentte aralıkta ciddi oranda düşen vaka sayılarının yılbaşından itibaren artış trendine girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1-7 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının Karabük'te 295'e yükseldiğini aktaran Sarı, "Bu, ciddi bir yükseliş. Bunun başlıca sebebinin, Omicron varyantının yayılım göstermesi olduğunu düşünüyoruz. Omicron varyantının en önemli özelliği, hızlı yayılım. Vatandaşlarımızdan özellikle temizlik, maske ve mesafe kurallarına ciddi şekilde uyum göstermelerini rica ediyoruz." dedi.

Sarı, aşılama konusunda gerekli desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle hatırlatma dozu vakti gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmalarını istedi.

Süreci endişeye kapılmadan ve rehavete sürüklenmeden yürütmek zorunda olduklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Şu anda hastaneye yatış oranlarımızda, vaka sayısındaki artışa göre ciddi artış söz konusu değil ancak vaka sayılarındaki artışlar bu şekilde devam edecek olursa, bu durum sağlık tesislerimizi de olumsuz etkileyebilir. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu, tedbirlere uymak ve aşı konusunda çalışmalara destek olmak."