Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor

Geniş Video İzle

Küba'da çektiği videolarla adından söz ettiren YouTuber Anita Mateu, son olarak 1 aylık doktor maaşıyla neler alınabildiğini gösteren bir içerik hazırladı. Markete giden Mateu, bir aylık maaşla marketten sadece iki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye ve bir koli yumurta alabildi.

27.08.2024 16:10  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde Türkiye'de sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri.. Hal böyle olunca Küba'da özel içerikler üreten Anita Mateu isimli YouTuber, ülkelerinde doktorluk yapanların 1 aylık maaşlarıyla neler alabildiklerini gösteren özel bir içerik hazırladı.

"TÜM MAAŞI BİR ANDA HARCADIK"

Markete giden Mateu, bir aylık maaşla marketten sadece iki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye, bir koli yumurta alabildi. Çektiği video hakkında bir de değerlendirme yapan Mateu, "Küba'da bir şeyler almak için dışarı çıktık ve bir doktorun tüm maaşını bir anda harcadık. Eve vardık ve size ne aldığımızı göstereceğim, çok fazla bir şey değildi ama doktorun maaşıyla alabileceği buydu" ifadelerine yer verdi.

"ALDIKLARI MAAŞ EKSTRAYA GİRER"

Tartışma yaratan videonun altına " Erkan Baş'ın ülkeye getirmek istediği sistem", "Uzak durulması gereken ülkeler listesinde ilk üçe girer", "Küba'da insanların paraya ihtiyacı yok. Tüm temel ihtiyaclar faturalar dahil devlet tarafından karşılanır zaten. Aldıkları maaş ekstraya girer" şeklinde yorumlar yapıldı.

Parayı cebine koyup markete gitti! Küba\'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor

Ekonomi, Dünya, Küba, İş Dünyası, Sağlık, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Tayyoşun ülkesi de böyle. Karnını doyurabilen mutlu oluyor. Fazlası hayal. 39 57 Yanıtla
  • Tazmanya: elektirik,şu,dogalgaz sağlık hepsi bedava 24 11 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bizde de tayyare habire zam çaksın. Sonra Halk aç kalsın 11 19 Yanıtla
  • Aylin null: ya bu zenginler nasıl zengin anlamıyorum 0 2 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Süperrrr haberrrrrrrrr 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Ne yiyip ne içiyor bunlar peki 0 0 Yanıtla

17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement