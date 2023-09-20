Küçük çocuğun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı - Son Dakika

Küçük çocuğun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı

Son Güncelleme: 20.09.2023 11:31

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki kızın kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz tarafından yapılan başarılı operasyonla kurtçuklar çıkartıldı ve çocuğun durumu iyi.

Küçük çocuğun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki kızın kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağında 23 adet canlı kurtçuk tespit edildi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunun dış kulak yolunda mikroskop eşliğinde tespit edilen 23 adet kurtçuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz tarafından yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı. Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibi sağlanan 3 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, " Hastanemize 3 yaşındaki çocuk hastanın polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesi üzerine babası tarafından getirildi. Mikroskop eşliğinde dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk çıkarttık. Dış kulak yolunu yıkadıktan sonra Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibini yapmaktayız. Hastamız biraz geç getirilmişti. Hastamızın şuan sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz. Bu kurtçuk hastalığına "miyazis hastalığı" demekteyiz. Özellikler zihinsel engelli bireylerde ve çocuklarda görülür ve kırsal kesimde yaşayanlarda sıklıkla görülür" dedi.

Kaynak: İHA

Öztürk Yılmaz, Bitlis, Tatvan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küçük çocuğun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük çocuğun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı - Son Dakika
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