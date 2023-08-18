Kuduz Hastası Suriyeli Kaçtı, Panik Yaşandı - Son Dakika

Kuduz Hastası Suriyeli Kaçtı, Panik Yaşandı

Kuduz Hastası Suriyeli Kaçtı, Panik Yaşandı
Son Güncelleme: 18.08.2023 19:33

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli Hasan Halil Faras, boş bir tarlada yakalanarak karantinaya alındı. Vatandaşlar ise olayın ardından paniğe kapıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale Devlet Hastanesinde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli Hasan Halil Faras (30) boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alınırken, vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

Olay, Akçakale'ye bağlı Dibat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.

POLİS VE SAĞLIKÇILAR ALARMA GEÇTİ

Akçakale Devlet Hastanesi'nden kaçan Faras'ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras'ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Akçakale, Suriye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kuduz Hastası Suriyeli Kaçtı, Panik Yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Fas uyruklu müşteriyi döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı
19:43 Beyoğlu'nda Fas uyruklu müşteriyi döverek öldüren taksici tutuklandı
19:04 Kur'an yakanı değil, müdahalede bulunanı gözaltına aldılar
19:01 İsveç'te polisler Kur'an Kerim yakanı değil, müdahalede bulunmaya çalışan kadını gözaltına aldı
18:08 Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu
18:05 Hakkari'de köpeklerin saldırdığı sürüdeki 30 koyun telef oldu
18:02 Operasyonla gözaltına alınan rapçilerin evinde iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu
17:57 Operasyonla gözaltına alınan rapçilerin evinde iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu
17:52 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi!
17:40 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! Sebebi akıllara zarar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 20:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kuduz Hastası Suriyeli Kaçtı, Panik Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement