Kurban Bayramında Et Tüketimi Tavsiyeleri - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramında Et Tüketimi Tavsiyeleri

05.06.2025 14:23
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Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda etin nasıl saklanıp tüketileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan ilk gün et tüketimi ve saklanması ile ilgili tavsiyeler

KONYA - Kurban Bayramına saatler kala, ilk gün et tüketimi ve etlerin saklanması noktasında uzmanlardan uyarı geldi.

Kurban Bayramında et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunan Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Kurban Bayramı'nda etin nasıl saklandığı ve tüketildiği sağlığımız açısından oldukça önemli. Taze et kesildikten sonra en az 24 saat dinlenmesini öneriyoruz" dedi.

"Ölüm katılığı, kasların sertleşme durumu 24 saat boyunca devam ediyor"

Taze etlerin hemen tüketilmesinin sindirim sistemini yorduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, "Çünkü ölüm katılığı kasların sertleşme durumu 24 saat boyunca devam ediyor. Et kesildikten 2 ila 6 saat içerisinde başlıyor, 24 saat süre dolana kadar devam ediyor. Bu etin tüketilmesi, sert etin tüketilmesi sağlığımız açısından nasıl bir problem teşkil ediyor dersek, çiğnemesi güç, sindirimi zor, hazmı zor bir et olduğu için sindirim sistemimizi yorabiliyor. 24 saat dinlendikten sonra et daha yumuşamış olacağı için sindirme, hazmı da daha kolay olmuş olacak" şeklinde konuştu.

"Eti marine ederken biberiye kullanılmasını öneriyorum"

Geleneksel olarak ilk gün et tüketme alışkanlığının ise haşlama veya kavurma olarak tüketilmesine dikkat çeken Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Burada eğer yapılacaksa haşlama ya da kavurma olarak tüketilmesini öneriyorum. Çünkü ızgaraya çok elverişli bir et olmamış oluyor. Eti kavururken de asla iç yağ, kuyruk yağ kullanmadan kendi yağıyla kısık ateşte, içerisinde mevsim sebzeleri ekleyerek tüketilmesi en uygun şekli. Çünkü iç yağ, kuyruk yağı koyduğumuz zaman hem tansiyon, hem kalp damar hastalıkları, kolesterol problemleri yaşayabiliriz. Ayrıca etin sindirimine yardımcı olabilecek, sindirim enzimlerini aktive edecek bir baharat var biberiye. Ben mutlaka eti marine ederken biberiye kullanılmasını öneriyorum. Marinasyonunda olabilir, baharat olarak etin içine eklenebilir" ifadelerini kullandı.

"Eti direkt buzdolabına koymak, ette çürümeye sebep olabilir"

Etin saklanma aşamasını da anlatan Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Etin dinlenmesi için tepsi üzerinde hava akımı olacak, serin, karanlık bir yerde beklemesi gerekiyor. Çünkü etin içerisinde hala vücut sıcaklığı devam ettiği için direkt buzdolabına koymak, ette çürümeye sebep olabilir. ya da bir poşetin içine hava almadan bekletiyor olmak yine ette renk bozulmasına, dokunun bozulmasına, kokusunun değişmesine sebep olabilir. Önce karanlık ve hava akımı olabilecek bir yerde eti dinlendirmek gerekiyor. Daha sonra artı 4 derecede buzdolabı 5-6 gün kadar bekleyebilir. Kesilen kurban etleri parçalara ayrıldıktan sonra derin dondurucuya girmeden önce yıkanmadan, kanı akıtılarak parçalara ayrıldıktan sonra gıdayla saklamaya uygun poşetlerde mümkünse vakumlayarak derin dondurucuda saklanmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramında Et Tüketimi Tavsiyeleri - Son Dakika

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