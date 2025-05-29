Kurban Eti için Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Eti için Uyarılar

Kurban Eti için Uyarılar
29.05.2025 11:34
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Prof. Dr. Tayar, kurban etinin kahvaltıda 2 gün yenmemesi gerektiğini vurguladı.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, bayramda kesilen kurban etinin ilk 2 gün sabah kahvaltısında yenmemesi gerektiğini söyledi. Gıdaların normalde taze olarak tüketildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tayar, "Bu kurban sonrası kesilen etler için geçerli değil. Çünkü o et kas halinde olduğu için insanlarda sindirim problemine neden olur. Bu nedenle kurban eti ile kahvaltı yapmayı 2 gün ertelememiz gerekir" dedi.

BUÜ Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, 4 günlük bayramda yaklaşık 3,5 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın kurban edileceğini söyledi. Birçok ailenin sofrasına sadece Kurban Bayramı'nda et girdiğini ifade eden Prof. Dr. Tayar, "Kurban, ülkemizde dini boyutu kadar insan sağlığı beslenme açısından da önemlidir. Çünkü ülkemizde birçok eve et giren ender zamanlardan biri, Kurban Bayramı'dır. Kesim sonrası etlerin değerlendirmesi devreye giriyor. Kurban, paylaşım olduğu için bu çok güzel bir süreçtir. Ülkemizde sadece Kurban Bayramı'nda sofrasında et olan aileler var. İnsanların beslenmesi için olmazsa olmaz kırmızı et, evlere girecek ve bütün sofralar şenlenecek. O yüzden kurbanın bu tarafı muhteşem bir süreç" diye konuştu.

'HAYVANIN SAĞLIKLI OLMASI GEREKİYOR'

Kurban pazarlarında veteriner hekimlerin görev alacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Öncelikle kurban satın alırken, hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle kurbanlar, veteriner ekip kontrolünden geçmesi gerekiyor. Ülkemizde her şehirde oluşturulan kurban komisyonları, hayvan pazarlarında görev yaparlar. Veteriner hekimler burada hayvanların, yaş, gebelik ve sağlık durumlarını kontrol ederler. Böylece kurban kesmeyi düşünen kişilerin sağlıklı hayvanlar temin etmesini sağlarlar. Kurban kesildiği zaman da kurban kesim yerine görev yapan meslektaşlarımız, kesilen kurbanlarda insan sağlığı için zararlı bir hastalık var mı, herhangi bir parazit olup olmadığını kontrol ederler. Böylece kurbanlık hayvanın, insan sağlığına garantileyen bir uygulamadan geçer" ifadelerini kullandı.

'BU YANLIŞ BİR GELENEK'

Kurbanın kesilmesinden hemen sonra etinin kahvaltıda yenmesinin gelenek haline geldiğini belirten Tayar, "Kurbanın kesildikten hemen sonra yenmesi, bu yanlış bir gelenek. Normalde gıdalar taze olarak tüketilir. Bu kurban sonrası kesilen etler için geçerli değil. Çünkü o et, kas halinde olduğu için insanlarda sindirim problemine neden olup sağlığa zarar verir. Bu nedenle kurban eti ile kahvaltı yapmayı 2 gün ertelememiz gerekir. Mutlaka kurbandan kahvaltı yapılacaksa, o da ciğeri ve diğer sakatatları ile olabilir. veya kurbandan 1-2 gün önce alınacak 150 gramlık et de o ihtiyacımızı giderebilir" dedi.

'KURBAN KESİMİ PROFESYONEL İŞTİR'

Kurban kesiminin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Kurban eti bir gün sonra parçalanır ve soğuk sinirle muhafaza edilir. Ev halkı kendi ihtiyacıyla onun kavurmasını, sucuk yapmayı, kıyma yapmayı tercih eder. Dondurarak muhafaza edilen etlerle hem o kurbanın dini tarafını yerine getirmiş oluruz hem de kurbandaki paylaşım duygularını yaşatırız. Hani, 'Komşu aç yatarken tok yakan bizden değildir' hadisişerif ile hareket ederek de kurbanın paylaşımını, dostluğu yaşamakta fayda var. Sadece kurbanda sağlığımızı kesmeyelim. Kurban sabahı işte ellerini kesen, parmaklarını kesen, sağlığını kesen insanlarla karşılaşırsınız. Kurban kesimi profesyonel iştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Kurban Bayramı, Mustafa Tayar, Kurban, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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