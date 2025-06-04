Kurban Eti Tüketiminin Püf Noktaları - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Eti Tüketiminin Püf Noktaları

04.06.2025 19:19
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Diyetisyen Akgül, kurban eti tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri ve sağlıklı yöntemleri açıkladı.

Uzmanından kurban eti tüketimi önerisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül:

"Mangalda kömürleşen et kanser riski taşıyor"

"Eti bol salata ile birlikte tüketin"

ADANA - Bayram sofralarında etin ölçüsüzce tüketilmesinin kalp-damar, gut, hipertansiyon ve böbrek hastaları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "Kırmızı et içerdiği bazı B grubu vitaminler, folik asit ve demir içeriği sayesinde faydalı olsa da her gün ve her öğün tüketildiğinde sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir" dedi.

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, ilk gün dinlendirilmeden yenilen etin zararlarına dikkat çekti. Öğünlerde genellikle ölçünün kaçabildiği Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme prensiplerini hatırlatan Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Etin çiğnenmesi zor olur"

Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesinin sindirim sistemi açısından zararlı olduğuna işaret eden Diyetisyen Akgül, "Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kesilen etler, öğlen sofralarda yerini alıyor. Ancak kesildikten hemen sonra tüketilen et sağlık sorunu yaşamanıza neden olabilir. Yeni kesilmiş et serttir ve sindirimi zordur. Çiğnemesi zordur, mideyi yorar. Etin hem yumuşaması hem de lezzetinin oturması için en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

"Dinlenmeden pişirilen et sindirim sorunlarına neden olur"

Etin bekletme süresinin hem mide-bağırsak sistemi hem de pişirme kalitesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Akgül, "Dinlenmeden pişirilen et hem lezzet açısından yetersiz kalır hem de hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Özellikle yaşlı bireyler ve mide hassasiyeti olanlar bu noktaya dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda mangalın sık tercih edilen bir pişirme yöntemi olduğunu hatırlatan Akgül "Mangalda pişirme sırasında etin yüzeyinin yanması, protein yapısının bozulmasına ve sağlıksız birleşiklerin oluşmasına neden olur. Bu yüzden etin ateşe çok yakın temas etmemesi gerekir. Kızartma ve kavurma gibi yöntemlerden uzak durulmalı, mümkünse etler ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir. Ayrıca ete pişirme sırasında yağ eklenmemeli, kuyruk yağı veya tereyağı gibi ilave yağlar hem kolesterolü yükseltiyor hem de kalp hastaları için ciddi bir risk oluşturuyor" diye konuştu.

"Kronik hastalığı olanlar tek öğünle sınırlandırmalı"

Kurban Bayramı boyunca etin günde üç öğün tüketilmesinin yaygın ancak sağlık açışından çok önerilmeyen bir alışkanlık olduğuna değinen Akgül, "Bayramda neredeyse her öğün et tüketiliyor. Ancak bu özellikle kalp, şeker, gut ve böbrek hastaları için son derece tehlikeli. Kırmızı etin proteini önemli olsa da fazlası vücudu zorlar. Kronik rahatsızlığı olan bireylerin et tüketimini günde bir öğünle sınırlandırması daha sağlıklı bir tercih olacaktır" şeklinde konuştu.

"Etler soğuk havada saklanmalı"

Etin sebzeler ve salatayla dengelenmesi gerektiğini belirten Akgül, etin uygun şartlarda saklanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Etin yanında bol yeşillik, salata, yoğurt ya da zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilerek hem besin çeşitliliği sağlanır hem de sindirim kolaylaşır. Kurban eti mutlaka -18 derecede dondurucuda saklanmalı. Etin buzdolabına konulmadan önce bir süre dışarıda bekletilmesi, sıcak ortamda kalması bakteri üremesine zemin hazırlar. Bu da ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Etler yemeklik porsiyonlara bölünmeli, yağlı kağıda ya da buzdolabı poşetine sarılarak derin dondurucuya konulmalı. Bu şekilde -18 derecede 6 ila 12 ay arasında güvenle saklanabilir. Ancak çözdürülen et kesinlikle yeniden dondurulmamalı. Çözdürme işlemi oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt rafında yavaş yavaş yapılmalı."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Eti Tüketiminin Püf Noktaları - Son Dakika

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