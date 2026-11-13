Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

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Kütahya\'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
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Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki kadın hastanın kalp ve beyin damarlarında ciddi tıkanıklık tespit edildi. Doktorların koordineli müdahalesiyle kalp damarına stent, beyin damarlarına mekanik trombektomi uygulandı; hasta sağlığına kavuştu.

Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki kadın hasta, doktorların koordineli müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp krizi ve akut inme (felç) tablosuyla başvuran 78 yaşındaki hastanın yapılan incelemelerinde, hem kalp damarlarında hem de beynin her iki tarafındaki ana damarlarda ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. Bilinç kaybı ve iki taraflı felç gelişen hasta için doktorlar zamanla yarıştı.

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı'nın koordineli çalışmasıyla hastaya iki ayrı hayati müdahale gerçekleştirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı tarafından kalp damarındaki tıkanıklık stent uygulamasıyla açılırken, Doç. Dr. Mustafa Çetiner tarafından beyin damarlarındaki tıkanıklıklara mekanik trombektomi yöntemiyle müdahale edildi.

Gerçekleştirilen müdahalelerin ardından hastanın kalp fonksiyonları ve nörolojik durumu tamamen düzeldi.

Doç. Dr. Mustafa Çetiner, kalp krizi ve inmenin eş zamanlı geliştiği durumlarda hızlı tanı ve müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının tedavi başarısındaki rolüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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