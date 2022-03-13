Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi

13.03.2022 21:41

Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi Diş tabipleri Efkan Oğur ve Binnur Gültekin'in pandemi döneminde çektikleri fotoğraflar, izlenime sunuldu Kütahya'da diş tabipleri Efkan Oğur ve Binnur Gültekin'in, İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel izniyle pandemi döneminde...

Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi

Diş tabipleri Efkan Oğur ve Binnur Gültekin'in pandemi döneminde çektikleri fotoğraflar, izlenime sunuldu

KÜTAHYA - Kütahya'da diş tabipleri Efkan Oğur ve Binnur Gültekin'in, İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel izniyle pandemi döneminde çektikleri fotoğraflar, vatandaşların izlenimine sunuldu.

Sera'da 'Bir pandemi hikayesi' ismi verilen ve bir hafta süreyle açık kalacak olan serginin açılışı, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Diş tabibi Efkan Oğur, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesini kayıt altına alarak farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Oğur, "Bilindiği gibi, sağlık çalışanları 2 yıllık pandemi döneminde adeta tarih yazdı. Sağlıkçılarımız bu dönemde o kadar çok şeylerle karşılaştılar ki. Pandemi etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Bunların tarihe not düşülmesi gerekiyordu. Binnur Gültekin arkadaşımla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'nden aldığımız özel izinle filyasyonda görev yaptığımız sırada fotoğraf çektik" diye konuştu.

Sağlıkçıların zorlu mücadelelerinin gözler önüne serildiği ve 30 fotoğrafın yer aldığı sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.

Sergiyi gezen emekli eğitimci Ali Kaya, insanların pandemi dönemini unutmaması için serginin çok yararlı olduğunu belirtti.

"Fedakarca çalışan bir sağlık zümresi ile güçlü bir sağlık altyapısına sahibiz" diyen Vali Ali Çelik, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi
Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi
Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi

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İl Sağlık Müdürlüğü, Alim Işık, Kütahya, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kütahya'da 'Bir pandemi hikayesi' konulu fotoğraf sergisi - Son Dakika


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