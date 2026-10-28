Kütahya\'da otizm eylem planı il izleme komisyonu ailelerin taleplerini dinledi

Kütahya'da II. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken otizmli çocukların ailelerinin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

II. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030) İl İzleme Komisyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı V. Elif Koz başkanlığında gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca otizmli çocuğa sahip ailelerin görüş, öneri ve talepleri dinlenerek karşılaşılan ihtiyaçlar ve beklentiler değerlendirildi. Otizm alanında yürütülen çalışmaların izlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları da toplantının gündeminde yer aldı.