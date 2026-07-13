Kütahya\'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) öncülüğünde, hayırsever sanayicilerin katkılarıyla Zafertepe Mahallesi'nde inşa edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern donanımıyla bölgeye sağlık hizmeti sunacak olan istasyonun, hem Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan binlerce işçiye hem de Zafertepe Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşlara acil sağlık hizmetlerinde önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, istasyonun bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu önemli bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskioğlu, projenin Kütahya Valisi Musa Işın'ın destekleriyle hız kazandığını belirterek, "Bu tesis yalnızca Organize Sanayi Bölgemizde çalışan binlerce personelin değil, aynı zamanda Zafertepe Mahallesi başta olmak üzere çevrede yaşayan vatandaşlarımızın da acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak önemli bir yatırım niteliği taşıyor" dedi.

İstasyonun Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde inşa edildiğini ifade eden Eskioğlu, tesisin 697 metrekare taban alanına ve yaklaşık bin 600 metrekare toplam inşaat alanına sahip modern bir sağlık tesisi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Kütahya Valisi Musa Işın da konuşmasında projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kütahya OSB yönetimine ve hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Vali Işın, Kütahya'da kamu kurumları ile özel sektör arasında güçlü bir iş birliği kültürünün bulunduğunu belirterek, bu anlayış sayesinde eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden altyapıya kadar birçok önemli yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

Hayırseverlik geleneğinin Kütahya'nın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Işın, özellikle Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile projeye destek veren sanayicilerin katkılarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu resmen hizmete açıldı.

Açılışın ardından Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri istasyon binasını dolaşarak yetkililerden tesisin teknik donanımı, hizmet kapasitesi ve sunulacak sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA