Kütahya'daki Dereli Kaplıcaları Kışın da Ziyaret Ediliyor

Sağlık

Kütahya'daki şifalı sulara kış aylarında da rağbet var

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyündeki Dereli Kaplıcaları, kış mevsiminde de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 40 derecede olan doğal şifalı suları, çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bir çok hastalık ile kırık - çıkık, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen Dereli kaplıcaları, şifalı suyuyla buradan faydalananları memnun ediyor.

Doğal görünümünü koruyan kaplıcalar için ulaşım da çok kolay. Kaplıcalara Emet üzerinden gidilebildiği gibi Tavşanlı Çörtlen mevkiinden de sıcak asfalttan gidilebiliyor.

Tavşanlı'dan hafta sonu tatilini değerlendirmek için Almanya'dan akrabaları ile Dereli kaplıcalarına gelen Hüseyin Korkmaz, "Tavşanlı'da oturuyorum, hemen hemen her ay buraya geliyorum. Şifalı sularının çeşitli romatizma, eklem ağrıları gibi ağrılara iyi geldiği biliniyor. Hiçbir ısıtması olmadan doğal Allah vergisi suları var. Ailecek gelinip görülebilecek çok güzel bir yer. Kütahya çevresinde en iyi hamamların buralar olduğunu düşünüyorum" dedi.