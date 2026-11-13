Kütahya Hisarcık'ta 100 TL'ye düşen palamuda ilgi büyük, 40 kasa 1 saatte tükendi - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta 100 TL'ye düşen palamuda ilgi büyük, 40 kasa 1 saatte tükendi

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Kütahya Hisarcık\'ta 100 TL\'ye düşen palamuda ilgi büyük, 40 kasa 1 saatte tükendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde palamudun fiyatı 150 TL'den 100 TL'ye düşünce tezgâha ilgi arttı. Satışa sunulan 40 kasa palamut 1 saat dolmadan tükendi; satıcı Hüseyin Coşar bunu Karadeniz'deki bolluğa ve İstanbul Boğazı'na yönelen balıklarla artan arza bağladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde palamut balığının fiyatı 150 TL'den 100 TL'ye düşünce vatandaşlar balık tezgahına akın etti. Satışa sunulan 40 kasa palamut, 1 saat dolmadan tükendi.

Hisarcık'ta palamut balığının fiyatının 100 TL'ye düşmesi vatandaşların yoğun ilgisini beraberinde getirdi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar balık tezgahına yönelirken, satışa sunulan 40 kasa palamut kısa sürede tükendi.

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirterek, balıkların İstanbul Boğazı'na yönelmesiyle arzın arttığını ifade etti.

Coşar, "Daha önce 150 TL'den sattığımız palamut balığını tezgahımızda 100 TL'den satışa sunduk. 40 kasa balık 1 saate varmadan tükendi" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Hisarcık'ta 100 TL'ye düşen palamuda ilgi büyük, 40 kasa 1 saatte tükendi - Son Dakika
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