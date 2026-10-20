Kütahya Şehir Hastanesi çocuk hastada biyonik kulak ameliyatında ilk oldu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implant ameliyatı, 2 buçuk yaşındaki Beyza Nur Ceviz'e başarıyla uygulandı. Kütahya'da çocuk hastalara yönelik bu yaş grubunda ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın ardından, kentte işitme kaybı yaşayan çocukların tedavi ve takip süreçlerinin de yürütülmesi hedefleniyor.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla, doğuştan işitme kaybı bulunan çocukların tedavisinde önemli bir adım atıldı. Yenidoğan işitme taramasında başarılı sonuç alamayan 2 buçuk yaşındaki Beyza Nur Ceviz'e iki taraflı koklear implant uygulandı. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı, yaklaşık bir ay sonra cihazların açılacağı ve çocuğun seslere alışma sürecinin başlayacağı bildirildi.

"Kütahya ve çevresindeki çocuklar burada tedavi olabilecek"

Kütahya Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, 2019 yılından bu yana koklear implant konusunda aileleri bilgilendirmek ve doğru sağlık merkezlerine yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kütahya'da yetişkin hastalara koklear implant ameliyatlarının yapılabildiğini ancak çocuk hastalar için gerekli imkanların daha önce bulunmadığını belirten Nimet Sarıkaya, Vali, milletvekilleri ve hastane başhekimliğinin desteğiyle ihtiyaç duyulan malzemelerin tamamlandığını ifade etti. Sarıkaya, dernek üyeleri arasında bulunan Beyza Nur Ceviz'e gerçekleştirilen ameliyatın, kentteki çocuk hastalar açısından öncü olacağını belirterek, "İnşallah bundan sonra Kütahya ve çevresindeki biyonik kulak ihtiyacı olan çocuklarımızın ameliyatları burada yapılabilecek" dedi.

İşitme engelliler için yürütülen çalışmaya da değindi

Dernek olarak işitme engellilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Nimet Sarıkaya, deprem döneminde sahadan elde edilen veriler ve karşılaşılan sorunlar doğrultusunda bir rapor hazırladıklarını kaydetti. Söz konusu raporun milletvekillerinin desteğiyle Sağlık Bakanlığına ulaştırıldığını belirten Sarıkaya, işitme engelli bireylerin odyogram bilgilerinin e-Nabız sisteminde görüntülenmesine yönelik düzenlemenin önemine dikkat çekti. Bu uygulamanın, işitme cihazı kullanan bireylerin sağlık bilgilerinin erişilebilir olması açısından önemli olduğunu ifade eden Sarıkaya, çalışmanın Türkiye genelindeki işitme engelli bireylere katkı sağlayacağını söyledi. Sarıkaya, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Varol'un hastaların tedavi süreçleri için gösterdiği çabanın önemli olduğunu vurguladı.

"Bir ay sonra cihazlar açılacak"

Kütahya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Varol da ameliyatın Kütahya'da çocuk hastalara yönelik gerçekleştirilen ilk koklear implant uygulaması olduğunu belirtti. Yenidoğan işitme taramasında başarılı sonuç alamayan 2,5 yaşındaki hastaya iki taraflı implant ameliyatı yaptıklarını anlatan Varol, ameliyatta danışman hekim olarak Eskişehir'den Prof. Dr. Arman İncesulu'nun da kendilerine eşlik ettiğini söyledi. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Varol, yaklaşık bir ay sonra cihazların açılacağını, ardından çocuğun seslere alışma sürecinin başlayacağını ifade etti. Bu süreçte hastane, ilgili firma ve dil ve konuşma terapistleri tarafından gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti. Kütahya'nın çocuk hastaların koklear implant tedavisi ve takibi konusunda referans merkezi haline gelmesini hedeflediklerini dile getiren Varol, Sağlık Bakanlığının desteği ve derneklerin girişimleriyle çocuk hastaların takip ve tedavi süreçlerinin artık kentte yürütülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Beyza Nur Ceviz'in annesi Züleyha Ceviz ise ameliyat sürecinde destek olan sağlık çalışanlarına ve dernek yetkililerine teşekkür etti. Anne, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Varol ve Nimet Sarıkaya'ya minnettarlığını dile getirerek, "Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah ne dileği varsa versin" ifadelerini kullandı.