Kütahya Şehir Hastanesi çocuklarda kistik fibrozis için ter testi başlattı

Kütahya Şehir Hastanesinde, özellikle kistik fibrozis hastalığının erken teşhisinde önemli rol oynayan ter testi hizmeti çocuk hastalar için uygulanmaya başlandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimliğinin destekleriyle hayata geçirilen hizmet, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinde sunuluyor. Ter testi uygulaması, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Türkeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Kistik fibrozis tanısında önemli rol oynuyor

Ter testi, özellikle kistik fibrozis hastalığının tanısında kullanılan ve terdeki klorür düzeyinin ölçülmesine dayanan önemli bir tanı yöntemi olarak biliniyor.

Genetik bir hastalık olan kistik fibrozis, ter ve mukus üreten bezlerin hücrelerindeki anormallik nedeniyle akciğer, pankreas ve diğer organlarda yoğun ve yapışkan mukus birikmesine yol açıyor.

Test, başta yenidoğan tarama programında kistik fibrozis şüphesi belirlenen bebekler olmak üzere tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, büyüme ve gelişme geriliği gibi belirtileri bulunan çocukların değerlendirilmesinde kullanılıyor.

Hastanede hizmete alınan uygulamayla kistik fibrozis başta olmak üzere ter testi gerektiren klinik durumların teşhisi değerlendirmesine katkı sağlanması, erken tanı imkanlarının geliştirilmesi ve çocuk hastaların bu hizmete erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ter testi nasıl yapılıyor?

Test öncesinde, 24 saat boyunca çocuğun cildine losyon, krem veya yağ sürülmemesi gerekiyor. Uygulama için herhangi bir açlık ya da özel diyet şartı bulunmuyor. İlk aşamada çocuğun ön koluna pilokarpin adı verilen terletici madde, elektrotlar aracılığıyla hafif elektrik akımı eşliğinde uygulanıyor. Yaklaşık 5 dakika süren bu işlemin ardından bölge temizlenerek özel ter toplama bandı veya Macroduct sistemi yerleştiriliyor. Yaklaşık 25-30 dakika süren ter toplama işleminin ardından alınan örnekteki klorür düzeyi ölçülerek teşhisi değerlendirmeye katkı sağlanıyor.