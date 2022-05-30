Lavaboya döktüğü açıcı bomba gibi patlayan adamın vücudunda yanıklar oluştu - Son Dakika
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Lavaboya döktüğü açıcı bomba gibi patlayan adamın vücudunda yanıklar oluştu

30.05.2022 10:59

Bahçelievler'de lavabosuna döktüğü açıcı bomba gibi patlayan adamın vücudunda yanıklar oluştu. Hastaneye giden 61 yaşındaki Süha Enç, "Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. Tozla sıvı karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim, bu durumdayım. İnsanlara tavsiyem bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmasınlar" dedi.

Bahçelievler'de yaşayan kuyumcu 61 yaşındaki Süha Enç'in 20 Mayıs'ta evinde misafirlerini ağırlarken lavabo su tıkandı. İddiaya göre, önce lavaboyu açmak için katı bir ürün kullanan Enç, açılmayınca nalburdan sıvı bir ürün aldı, evine gelen Enç'in lavaboya döktüğü açıcı adeta bomba gibi patladı.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Patlamayla sıçrayan Enç, hemen sağ kolunu yüzüne kapattı. Evinin banyosuna koşan ve kıyafetlerini çıkararak, yanık bölgelerine su döken Enç'in bu müdahalesi sonrası hemen Bahçelievler'de bir hastaneye gidildi. Kolunda, baldırında ve vücudunun bazı noktalarda yanıklar oluşan Enç, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilirken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, Enç'in durumuna ilişkin bilgi verdi, vatandaşları kimyasalları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Lavabo açıcı bomba gibi patladı, soluğu hastanede aldı

"DÖKMEYE ÇALIŞIRKEN BİR PATLAMA OLDU"

Lavabo açmak isterken yaşanan patlamayı anlatan 61 yaşındaki Süha Enç, "Ayın 20'sinde cuma sabahı saat 09.30-10.00 gibi mutfakta bir şeyler yapacaktık. Marketten toz lavabo açıcı aldım, 1-2 paket döktüm, sıcak suyu döktüm açılmadı. Biraz bekledim, misafirler de uyanmak üzereydi acele ettim, nalbura gittim. Kimyasal ilaç tavsiye etti adam, aldım, getirdim. Kullanma talimatını okudum, gidere döktüm. Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. O patlama esnasında yüzümü sola doğru çektim. Dolayısıyla sağ elim o tarafta kaldı. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. O panikle kalktım, banyoya gittim, üstümü çıkardım. Hemen soğuk suyu açtım, duş yaptım" diye konuştu.

"NEFESİMDE DARLIK, BOĞAZIMDA YUTKUNMA ZORLUĞU OLDU"

Kimyasal ürünlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiği anlatan Enç, "Çocuğum 'doktora git' dedi, 'bir şey olmaz' dedim, 5-10 dakika durdum. O arada yanma hissedince gideyim bari dedim, önce Bahçelievler'e gittim, oradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderdiler. İnsanlara bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Tozla sıvının karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim ve şu anda bu durumdayım. Şortla veya atletle dolaşıyoruz, bu işleri yaparken daha tedbirli bir şekilde giyinmelerini tavsiye ediyorum. Evdekiler panikledi, bir şey olduğu zaman birbirine sarılırsın ya sarılamadılar, korktular. Nefesimde darlık, boğazımda yutkunma zorluğu oldu. O zehirlenme durumunu düşündüğüm içinde doktora gideyim dedim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Lavaboya döktüğü açıcı bomba gibi patlayan adamın vücudunda yanıklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lavaboya döktüğü açıcı bomba gibi patlayan adamın vücudunda yanıklar oluştu - Son Dakika
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