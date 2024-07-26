Lokman Hekim Van Hastanesinde İlk TAVİ Yöntemi ile Kalp Kapağı Ameliyatı

Sağlık

Lokman Hekim'de ilk TAVİ yöntemi ile kalp kapağı ameliyatı

Kuzey Irak'tan gelen hasta Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

VAN - Kuzey Irak'tan gelen Sabriya Hasan Murad isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen TAVİ yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Kuzey Irak'ta yaşayan Sabriya Hasan Murad isimli kadın hasta, göğüs ve nefes darlığı şikayeti nedeniyle Van'a geldi. Burada Özel Lokman Hekim Van Hastanesine başvuran Sabriya Hasan Murad, ilk defa gerçekleştirilen TAVİ yöntemi (kalp kapağının ameliyatsız değiştirilmesi) ile sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, "Yapılan muayenede kalp kapağında ileri derecede darlık olduğunu tespit ettik. Hastamızın ileri yaşı dolayısıyla ameliyatı riskliydi. Bu sebeple TAVİ dediğimiz anjiyo yöntemiyle kalp kapağını değiştirdik. Tabi bu kalp kapağının değiştirilmesi, risk açısından yüksek olmakla beraber ameliyat riskinin daha da yüksek olması dolayısıyla bunu tercih ettik. Hastamız ameliyattan bir gün sonra kalkıp yürüyebilecek noktada. Ameliyat gibi uzun süre yatağa bağımlı kalmayacak ve göğsü açılmadı. Ertesi gün hastamızı taburcu ederek, şifaya sebebiyet vermiş olduk" dedi.

Van'da daha önce gerçekleştirdikleri TAVİ yönteminin ilk defa Lokman Hekim Van Hastanesinde yapıldığına dikkat çeken Tuncer, "Burada bunları rahatlıkla yapabileceğimiz teknik donanımımız ve tecrübemiz mevcut. Tabi bunun burada ilk olması ve hastada herhangi bir şikayet veya komplikasyon gelişmeden taburcu ediyor olmak hem hastanın hem de bizlerin yüzünü güldürdü. Sıkıntı yaşamadan hastamızı taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın sağlık turizmi açısından önemli bir konumda yer aldığını vurgulayan Dr. Tuncer, "Lokasyon olarak baktığımız zaman Van hem İran hem Irak ile sınırı olan bir ilimiz. Bu yönden o bölgelerden buralara zaman zaman hasta gelmekte. Oralarda bu işlemler belki yapılıyor olabilir ama hem batıya gitmekten daha yakın hem de iklim şartlarını da dikkate aldığımız zaman burası daha iyi. Çünkü o bölgede sıcaklık şuanda belki 50 derecenin üstünde. Hastalar burada hem tedavi oluyor hem şehirde rahat etmiş oluyor hem de tatillerini de yapmış oluyorlar. Yani bu yönden hastalar hem sağlığına kavuşuyor hem tatilini yapmış oluyor. Bu şekilde iki işi bir arada gerçekleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla hastalar bir sıkıntı yaşamıyorlar ve genellikle memnun olarak ilimizden ayrılıyorlar" diye konuştu.

Van'da sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabriya Hasan Murad ise Kürtçe yaptığı konuşmasında, Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

(ATL-MSA-Y)