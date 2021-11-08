Magnezyum takviyesi, reflü ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir - Son Dakika

Magnezyum içeriği bakımından zengin besinlerin tüketiminin önemine dikkat çeken Diyetisyen Dilek Sivri, "Magnezyum takviyesi, reflü ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan magnezyum seviyeleri düşükse bu eksikliği düzeltmek için doktor tarafından önerilen magnezyum formu alınmalıdır" uyarısında bulundu.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dilek Sivri, magnezyum içeriği bakımından zengin besinlerin tüketiminin önemine değinerek, "Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa vb.), köklü sebzeler (patates, havuç, kereviz vb.), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb. ), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avakado, kavun gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata, kinoa, somon, uskumru gibi balıklar ve sert sular iyi magnezyum kaynaklarıdır. Bu besinlerden yeterli miktarda tüketiyorsanız magnezyum eksikliği görülme oranı düşüktür. Ancak kullanılan bazı antibiyotik ilaçlar, gereksiz yere kullanılan idrar söktürücüler, bazı kronik hastalıklar, aşırı alkol tüketimi gibi bazı faktörler magnezyum eksikliğine neden olabilir" uyarısında bulundu.

"MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİR"

Sivri, magnezyum protein sentezi, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesi, kemik metabolizması, merkezi sinir sistemi fonksiyonları dahil olmak üzere vücudun birçok işlevi için gerekli olan 300'den fazla farklı enzimi aktive ettiği için sağlığın korunmasında birçok rol oynadığına değinerek, "Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas krampları hatta depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilmektedir" dedi.

"MİNERAL SEVİYELERİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK MAGNEZYUM FORMLARI"

Magnezyum alımını artırmak için birçok insan magnezyuma yönelmekte olduğunu belirten Sivri, bununla birlikte birden fazla magnezyum çeşidi mevcut olduğundan, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bilmek zor olabileceğine değindi. Doğru magnezyum desteğini seçmenin, bu mineralin seviyelerini artırmaya yardımcı olabileceğine değinerek magnezyum formları hakkında, "Magnezyum sitrat, magnezyum organik yapıda olduğu için daha kolay emilir. Sitrik asit hafif bir müshil olduğundan, magnezyum sitrat magnezyum seviyelerini yükseltmek ve kabızlığı tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca spor sonrasında kasların onarılması, migren, menstruasyon dönemi ağrıları için de kullanılabilir. Magnezyum oksit, magnezyum eksikliklerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılmaz, çünkü biyolojik yararlanımı düşüktür. Hazımsızlık, mide ekşimesi, reflü ve kabızlık gibi sindirim sistemi semptomlarının kısa süreli rahatlaması için daha sık kullanılırken migreni tedavi etmek ve önlemek için de kullanılabilir. Magnezyum klorür, kolayca emilir. Kabızlık, mide ekşimesi gibi sindirim sistemi semptomlarını azaltmak ve düşük magnezyum seviyelerini artırmak için kullanılabilir. Magnezyum lakta, sindirim sistemi üzerinde daha az olumsuz etkisi vardır. Diğer magnezyum formlarını tolere edemeyen veya büyük dozlarda magnezyum desteği alması gereken bireyler için uygun bir form olabilir" bilgisini paylaştı.

Sivri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Magnezyum malat; kolayca emilir, diğer formlara kıyasla daha az mühil etkilidir. Fibromiyalji, kas ağrıları, kronik yorgunluk durumlarında kullanılabilir. Magnezyum taurat, yüksek kan şekeri ve tansiyonu düzenlemek için kullanılabilir. Magnezyum L-treonat: Depresyon ve hafıza kaybı gibi sinir sistemi bozukluklarının tedavisine yardımcı olup beyin sağlığını destekleyebilir. Magnezyum sülfat, genellikle epsom tuzu olarak bilinen bu form ağız yoluyla alınmayıp stres ve ağrı bulunan kasları tedavi etmek için kullanılabilir. Magnezyum glisinat; depresyon, kaygı ve uyku bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Magnezyum orotat, kolayca emilir ve diğer formların karakteristik özelliği olan güçlü müshil etkilerine sahip değildir bu nedenle, sporcular arasında popülerdir, ayrıca kalp ve kan damarı dokularında enerji üretimini iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebilir."

REFLÜ VE KABIZLIĞI HAFİFTELMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Magnezyum formlarının mide ekşimesi, reflü, kabızlık ve diğer rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirten Sivri, "Bu desteklerin doktorunuz tarafından yönlendirilmedikçe alınmaması önerilir. Ayrıca magnezyum eksikliğini magnezyum içeren besinlerden karşılamak diğer besin öğelerinden faydalanmak açısından önemlidir. Kan magnezyum seviyeleri düşükse bu eksikliği düzeltmek için doktor tarafından önerilen magnezyum formu alınmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.