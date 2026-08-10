Malatya'da 4 Meme Kanseri Hastasına Aynı Gün Ameliyat - Son Dakika
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Malatya'da 4 Meme Kanseri Hastasına Aynı Gün Ameliyat

Malatya\'da 4 Meme Kanseri Hastasına Aynı Gün Ameliyat
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 meme kanseri hastasına farklı cerrahi yöntemler uygulandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri tanısı bulunan 4 hastaya, hastalıklarının özelliklerine göre aynı gün 4 farklı cerrahi tedavi uygulandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde meme kanseri tanısı alan 4 hasta, hastalıklarının evresi ve klinik özellikleri değerlendirilerek aynı gün ameliyat edildi. Hastalara kemoterapi sonrası cerrahi, doğrudan cerrahi, meme koruyucu cerrahi ve modifiye radikal mastektomi olmak üzere farklı tedavi yöntemleri uygulandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde görev yapan Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, meme kanserinde her hastaya aynı tedavinin uygulanmadığını belirterek, tedavi planının hastalığın evresi, biyolojik özellikleri ve hastanın genel durumuna göre belirlendiğini söyledi.

Uygun hastalarda meme bütünlüğünün korunmasına yönelik cerrahi yöntemlerin tercih edildiğini ifade eden Kanat, koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin alınması yerine uygun hastalarda "Sentinel Lenf Nodülü (Bekçi Lenf Nodülü)" yönteminin kullanıldığını kaydetti.

Meme kanseri tedavisinde genel cerrahi, tıbbi onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, patoloji, plastik cerrahi ve anestezi ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını belirten Kanat, multidisipliner yaklaşımın tedavinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Erken tanının tedavi başarısını artırdığını da belirten Kanat, özellikle risk grubunda bulunan kadınların düzenli kontrollerini yaptırmalarını ve KETEM başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında ücretsiz mamografi taramalarından yararlanmalarını önerdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Malatya'da 4 Meme Kanseri Hastasına Aynı Gün Ameliyat - Son Dakika

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