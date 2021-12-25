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Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü - Son Dakika

Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü

25.12.2021 12:05

Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü Malatya'da "Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan korona virüs yoğunluk haritasındaki 1 aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı.

Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü

MALATYA - Malatya'da "Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan korona virüs yoğunluk haritasındaki 1 aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı.

3 Kasım tarihinde risk haritasına bakıldığı zaman Malatya'da birçok yerin kırmızı renge büründüğü görülüyordu. Aradan geçen 3 haftalık zaman diliminden sonra 24 Aralık tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki azalma gözle görülür hale geldi. Uygulanan sıkı denetimler ve vatandaşların sokağa çıktığında önlemlerini almaları ve aşı olunmasının etkileri Malatya'da netice vermeye başladı. Korona virüs haritası 1 ayda bazı bölgede mavi ve bazı bölgede de yeşile döndü.

Malatya Soykan Meydanı'nda görüşlerini aldığımız vatandaşlar, maske, temizlik ve sosyal mesafe kullarına uyduklarını ve aşılarını yaptırdıklarını ifade ettiler.

"Virüsün bitmesi için kullara uymamız gerekiyor"

Bülent Türk isimli vatandaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı önlemleri aldığını belirterek, " Maske sosyal mesafe kullarına uyuyorum. Bazı vatandaşlarımız maske takmadığını görüyorum. Virüsün bitmesi için maske ve kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Yakup Acar ise "Maske takmıyorum aşı oldum" diyerek, korona virüs salgını nedeniyle aşı olduktan sonra fazla önlem almadığını söyledi. Acar, "Aşı oldum. Şu an cebimde ama maske takmıyorum. Sinovac aşımı oldum turkovac aşısını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Ali Üzülmez de, "Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak çok sıkıntı çektik. Ama bizde vatandaş olarak kurallara uymamız gerekiyor. Maske takmayı unuttum. Şimdi takıyorum. Sosyal mesafe kullarına uyuyorum. Hijyen maske mesafe herkesin uyması gerekiyor ki virüs bitsin" diye konuştu.

Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü
Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü
Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü

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Hayat Eve Sığar, Koronavirüs, Malatya, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da korona virüs vaka sayısı azaldı, kent maviden yeşile döndü - Son Dakika
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