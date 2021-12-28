Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor - Son Dakika

Bakan Nebati'den emekli ve memur zammıyla ilgili kritik açıklama! Mesajı çok netti

- Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor

360 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin yüzde 98'i tamamlandı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapımı yüzde 98 tamamlanan 360 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde sona doğru gelindi. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önümüzdeki Mart veya Nisan itibariyle hasta kabulüne başlayacakları söyledi.

Malatya, 2 üniversite hastanesinin ardından 360 yataklı devlet hastanesine kavuşuyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapılması ile yıllar önce yıkılan eski hastane alanında, 32 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Battalgazi Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Mart veya Nisan ayı gibi ilk hastaları almaya başlayacaklarını öngördüklerini söyledi. Bentli, Fırat Semt polikliniğinin ise diş polikliniğine dönüştürülmesi için gerekli adımların da atıldığını söyledi.

Bentli, yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98'e ulaşan 360 Yataklı Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'nin Ocak ayının ilk haftasında Sağlık Bakanlığı tarafından geçici kabulünün de yapılmasını beklediklerini ifade etti. Malatya'da kent merkezinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yoğunluğunun fazla olduğunu da ifade eden Bentli, yeni hastanenin açılması ile bu yoğunluğun da hafifleyeceğini dile getirdi.

Yeni hastane binasının yaklaşık 230 adet deprem izolatörü ile de güçlendirildiğine dikkat çeken Bentli, "Çok güzel bir bina içerisinde yaklaşık 90 poliklinik, yoğun bakımla birlikte 360 adet yataklı bir hastane olacak. En başta hızlı bir şekilde her poliklinikten mutlaka ikişer üçer tane açacağız ve acil ile hızlı bir şekilde devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Bentli, yeni hastanenin yanında bulunan Fırat Semt Polikliniğinin diş polikliniğine dönüştürülmesi için gerekli adımların da atıldığını söyledi.