Mamografi taraması radyasyon endişesiyle ertelenmemeli, erken teşhis hayat kurtarır - Son Dakika
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Mamografi taraması radyasyon endişesiyle ertelenmemeli, erken teşhis hayat kurtarır

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Mamografi taraması radyasyon endişesiyle ertelenmemeli, erken teşhis hayat kurtarır
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Doç. Dr. Serkan Erkan, meme kanserinde erken teşhisin tedavi seçeneklerini artırdığını, mamografideki düşük radyasyon dozunun taramadan kaçınmaya gerekçe olmaması gerektiğini söyledi. Erkan, 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramalarının önemine dikkat çekti.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serkan Erkan, meme kanserinde erken teşhisin tedavi seçeneklerini artırdığını belirterek, mamografide alınan düşük radyasyon dozunun taramalardan kaçınmak için gerekçe olmaması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak değerlendiriliyor. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Serkan Erkan, meme kanserinde erken tanının önemine ve gelişen cerrahi yöntemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Mamografide radyasyon korkusu erken teşhise engel olmamalı"

Meme kanserinin erken teşhisinde mamografinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Erkan, kadınların taramalara ilişkin en sık yaşadığı endişelerden birinin radyasyon maruziyeti olduğunu ifade ederek, "Mamografide kullanılan radyasyon dozu oldukça düşüktür. Günümüzde modern cihazlarla bu doz mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Radyasyona bağlı risklere karşılık, mamografinin erken teşhiste sağladığı fayda çok daha fazladır. Bu nedenle kadınların radyasyon endişesiyle kontrollerini ertelememesi gerekiyor" dedi.

Özellikle 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramalarının önemine dikkat çeken Erkan, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama sıklığının ve başlangıç yaşının hekim tarafından kişiye özel belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Onkoplastik cerrahiyle memenin doğal formu korunabiliyor"

Meme kanseri tedavisinde kullanılan onkoplastik cerrahi yöntemlerine de değinen Erkan, bu yöntemin kanser cerrahisi ile estetik cerrahi tekniklerini bir araya getirdiğini belirterek, "Meme kanseri cerrahisinde önceliğimiz kanserli dokunun güvenli şekilde çıkarılmasıdır. Onkoplastik cerrahi sayesinde uygun hastalarda bunu gerçekleştirirken memenin doğal formunu da mümkün olduğunca koruyabiliyoruz. Böylece tedavi sonrasında oluşabilecek şekil bozukluklarını azaltarak estetik ve fonksiyonel açıdan daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Meme kanserinde erken tanının hem tedavi sürecini hem de uygulanabilecek cerrahi yöntemleri etkilediğini belirten Erkan, kadınların herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak Erkan, "Meme kanseri erken evrede tespit edildiğinde tedavi seçenekleri artıyor ve uygun hastalarda meme koruyucu cerrahi uygulanabiliyor. Kadınlarımızın herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerini yaptırmaları, memelerinde fark ettikleri değişiklikleri ihmal etmemeleri büyük önem taşıyor. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Serkan ErkanMamografiSağlıkKadınSon Dakika

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