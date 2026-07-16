Manisa\'da sivrisineğe geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer vektörlere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şehir merkezindeki kapalı otopark, sığınak, hidrofor kuyuları ve kanalizasyon mazgalları tek tek ilaçlanarak muhtemel üreme alanları kontrol altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vektörlerle etkin mücadele kapsamında il genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kapalı alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştirdi.

Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin sivrisinek ve diğer vektörler için üreme alanına dönüşmesini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı otoparklar, sığınaklar, hidrofor kuyuları ve kanalizasyon mazgalları tek tek kontrol edilerek ilaçlandı. Şehir merkezindeki Bülent Koşmaz Parkı ile Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparklarında yapılan uygulamalarla özellikle yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde açık alanlarda sürdürülen ilaçlama çalışmalarını kapalı alanlarda da programlı şekilde devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerin üreme noktalarını kontrol altında tutarak vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını amaçlıyor. Ekiplerin yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda ilaçlama faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, vektörlerle mücadele çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kapalı otoparklar, sığınaklar ve hidrofor kuyularında larvasit uygulamalarımızı programlı ve periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. - MANİSA