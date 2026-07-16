Manisa'da sivrisineğe geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da sivrisineğe geçit yok

Manisa\'da sivrisineğe geçit yok
16.07.2026 14:32  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve vektörlere karşı kapalı otopark, sığınak, hidrofor kuyusu ve kanalizasyon mazgallarını ilaçlayarak üreme alanlarını kontrol altına alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer vektörlere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şehir merkezindeki kapalı otopark, sığınak, hidrofor kuyuları ve kanalizasyon mazgalları tek tek ilaçlanarak muhtemel üreme alanları kontrol altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vektörlerle etkin mücadele kapsamında il genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kapalı alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştirdi.

Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin sivrisinek ve diğer vektörler için üreme alanına dönüşmesini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı otoparklar, sığınaklar, hidrofor kuyuları ve kanalizasyon mazgalları tek tek kontrol edilerek ilaçlandı. Şehir merkezindeki Bülent Koşmaz Parkı ile Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparklarında yapılan uygulamalarla özellikle yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde açık alanlarda sürdürülen ilaçlama çalışmalarını kapalı alanlarda da programlı şekilde devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerin üreme noktalarını kontrol altında tutarak vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını amaçlıyor. Ekiplerin yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda ilaçlama faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, vektörlerle mücadele çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kapalı otoparklar, sığınaklar ve hidrofor kuyularında larvasit uygulamalarımızı programlı ve periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Manisa'da sivrisineğe geçit yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı 15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 15:12:00. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da sivrisineğe geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.