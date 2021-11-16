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Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi - Son Dakika

Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi

16.11.2021 14:13

Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi Mardin'de gerçekleşen 5'inci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentte vakaların yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi

MARDİN - Mardin'de gerçekleşen 5'inci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentte vakaların yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

5'inci Bölge ASKOM toplantısı Mardin'de gerçekleşti. Toplantıya Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Şırnak İl Sağlık Müdürü Naci Uğur ve hastane yöneticileri katıldı. 2 yıl boyunca sağlık çalışanlarının gerek birinci basamakta gerek 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde gerek kamuda gerekse özel de gerçekten büyük bir emek, gayret ve üstün bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Bu arada ülkemizin çeşitli yerlerinde maalesef sağlık çalışanlarını da bu hastalıktan dolayı kaybettik. Ben sağlık şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Bugün burada toplanan bütün bölge Covid-19 aşı oranları maalesef ülke ortalamasının altında. Fakat vaka durumu baktığımız zaman ise vakaların daha az olduğunu özellikle yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde bu Covid-19 pandemisi ile mücadelede kesinlikle aşının önemi ve yapmış olduğu koruma tartışılmaz. Ancak sadece aşı ile korunmanın olmayacağını mesafe, maske konusunda hala tedbirlerimizi devam ettiğini buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla vurgulamak istiyorum" dedi.

Yüz yüze toplantı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Özellikle bölge vaka sayılarına baktığımız şu anda iyi gittiğimizi görüyoruz. Bu da bizim için en azından yüz yüze görüşme noktasında yüz yüze sorunlarımızı dile getirme ve paylaşımda bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tip toplantıları yine yüz yüze yapma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Sağlık bakanımız sürekli tweetlerinde paylaşıyor. Sürekli her konuşmasında özellikle aşı ile ilgili vurguda bulunuyor. En son tweetinde 9 ilin henüz daha maviye dönmediğini turuncu da devam ettiğini bu noktada tüm paydaşların buna destek vermesi çağrısında bulundu. Bizler de bu kapsamda bugün hazır bir araya gelmişken hepiniz bu konuda yeterince duyarlısınız, bunu biliyoruz. Bunun farkındayız ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var" diye konuştu.

"Ölümlerin yüzde 90'ı aşısız ya da eksik aşılı insanlardan kaynaklı"

Dr. Cihan Tekin, hastanelere yatışların, artışların ve ve ölümlerin çok büyük bir kısmı olan yaklaşık yüzde 85, 90'ının aşısız insanlardan ya da eksik aşılı insanlardan mütevellit olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bizler de bu noktada bölge illerimize baktığımızda aşı organlarımızın halen yüzde 60'ın altında olduğunu ya da yüzde 60 civarında olduğumuzu görüyoruz. Bizler bu noktada biraz daha hassasiyetle bu işin üzerine gitmemiz vatandaşı daha çok eğilmemiz, daha fazla da dokunmamız, daha fazla bilgilendirmeniz ve aşı hususunda oranları mutlaka arttırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Acil sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve nitelikli sağlık hizmet sunmak üzere gerçekleşen toplantıda illerin sunumları ile devam edildi.

Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi
Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi
Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi
Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi

İl Sağlık Müdürü, Diyarbakır, Mardin, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi - Son Dakika
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