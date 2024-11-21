Meclis Araştırma Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştıracak - Son Dakika
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Sağlık

Meclis Araştırma Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştıracak

Meclis Araştırma Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştıracak

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri, özel sağlık kurumlarındaki bakım uygulamaları ve mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu üyeleri seçildi.

21.11.2024 01:50  Güncelleme: 01:51
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BAZI özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararına göre, Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurul'un 12 Kasım 2024 ve 13 Kasım 2024 tarihli 17'nci ve 18'inci Birleşimlerinde yapılan seçimlerde ve komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için 20 Kasım 2024 tarihindeki komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçildi.

Yayımlanan karara göre toplam 22 üyeden oluşan komisyona Adıyaman Ak Parti Milletvekili İshak Şan başkan, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, İstanbul AK Parti Milletvekili Ümmügülşen Öztürk sözcü, Adana MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy katip olarak seçildi.

Kaynak: DHA

Politika, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meclis Araştırma Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştıracak - Son Dakika

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